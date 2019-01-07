У Габоні армія оголосила, що перебирає владу в країні

Копирайт изображения Getty Images Image caption На вулицях столиці Габона можна побачити танки та іншу військову техніку

Військові стверджують, що захопили владу в багатій нафтою африканській державі Габон, якою з 1967 року керує родина Бонго.

Військові у західноафриканській країні заявляють, що вони почали переворот "для відновлення демократії".

Вони взяли під свій контроль національну радіостанцію о 04:00 за місцевим часом, аби прочитати коротку заяву, що оголосила про створення "Національної ради відродження", до якої закликали приєднатися опозиційних лідерів, профспілкових діячів та колишніх військових, які втратили посади за чинного президента.

Чинний президент Габону Алі Бонго керує державою з 2009 рокупісля смерті батька Омара Бонго, що правив країною у 1967-2009 роках, і перебуває за межами країни понад два місяці через поганий стан здоров'я.

Танки та озброєні транспортні засоби можна побачити на вулицях столиці Лібревіля.

Президент Бонго, як повідомляється, переніс інсульт у жовтні та поїхав на лікування в Марокко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Габону Алі Бонго поїхав з країни два місяці тому на лікування

Він прагнув покласти кінець чуткам про стан його здоров'я у телевізійному новорічному зверненні, в якому сказав, що добре себе почуває.

Військові сказали, що вони були розчаровані новорічним зверненням, назвали його "жалюгідним видовищем" та "невпинною спробою триматися за владу".

Учасники перевороту закликали армію взяти під контроль транспортну систему, запаси боєприпасів і аеропорти "заради блага країни", а молодь країни - підтримати зміну влади і взяти своє майбутнє у свої руки, повідомляє Radio France Internationale.

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