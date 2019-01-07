Як в Україні зустрічають Томос

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О 10 годині у Софійському соборі розпочалося різдвяне богослужіння предстоятеля Православної Церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, під час якого також відзначать отримання томосу та створення помісної православної церкви.

Як повідомляється на сторінці Епіфанія в Facebook у спільній молитві запланована участь президента України Петра Порошенка, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, народних депутатів, членів уряду, діячів культури, капеланів та волонтерів.

"Знаковість та історичність цього богослужіння полягатиме в тому, що в цей день український народ відзначатиме не лише спасительну подію народження у світ Богонемовляти, але й відродження та утвердження єдиної помісної Української Православної Церкви", - зазначається у повідомленні.

Під час богослужіння у соборі перебуватиме томос - документ, який Вселенський Патріарх Варфоломій 6 січня передав предстоятелю Православної Церкви України Епіфанію.

Після літургії томос перенесуть для загального огляду в трапезний храм Софії Київської.

Водночас в Києво-Печерській Лаврі проходить різдвяне богослужіння вірян УПЦ МП. В прямому ефірі його транслює телеканал "Інтер".

Раніше голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент у коментарі російській новинній агенції ТАСС заявив, що підписання томосу про автокефалію для Православної церкви України відбулося із порушенням фундаментальних канонічних церковних правил.

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