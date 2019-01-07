Фото: кінозірки на червоній доріжці "Золотого глобуса"
- 7 січня 2019
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Зірки кіно та телебачення в неділю ввечері зібралися в Лос-Анджелесі на 76 щорічну церемонію вручення премій "Золотий глобус".