Фото: кінозірки на червоній доріжці "Золотого глобуса"

  • 7 січня 2019

Зірки кіно та телебачення в неділю ввечері зібралися в Лос-Анджелесі на 76 щорічну церемонію вручення премій "Золотий глобус".

Леді Гага Копирайт изображения Getty Images
Image caption Леді Гага отримала "Золотий глобус" за пісню Shallow до фільму "Зірка народилася"
Зліва направо: Емілі Блант, Гленн Клоуз, Жанель Моне та Пенелопа Круз Копирайт изображения Getty Images
Image caption Зліва направо: Емілі Блант, Гленн Клоуз, Жанель Моне та Пенелопа Круз
Джоді Комер, Сандра О, Фібі Воллер-Брідж Копирайт изображения Getty Images
Image caption Британська акторка Джоді Комер (праворуч), яка зіграла безжальну вбивцю в серіалі "Вбиваючи Єву" на цьому фото - разом з актрисою Сандрою О (в центрі), яка також грала в цьому фільмі, і продюсером Фібі Воллер-Брідж, яка адаптувала серіал для телебачення
Семберг та Ньюсом Копирайт изображения Getty Images
Image caption Актор Енді Семберг, зірка серіалу "Бруклін дев'ять-дев'ять" (на фото він з дружиною Джоан Ньюсом) - ведучий церемонії разом з Сандрою О
Ніколас Голт та Олівія Колман Копирайт изображения Getty Images
Image caption Ніколас Голт та Олівія Колман (на фотографії) були серед фаворитів на премії за найкращу чоловічу і жіночу роль, але в підсумку премія дісталася Рамі Малеку за роль у "Богемній расподії" та Гленн Клоуз за роль у "Дружині"
Джеймі Лі Кертіс Копирайт изображения Getty Images
Image caption Джеймі Лі Кертіс (фільм "Геловін") в цьому році побила рекорд зборів за перший тиждень прем'єри для фільмів, в яких головній героїні понад 55 років
Моллі Сімс, Даррен Крісс и Гайді Клум Копирайт изображения Getty Images
Image caption Квіткові мотиви популярні в цьому році на червоній доріжці Голлівуду, і не тільки у жінок. На фото (зліва направо) Моллі Сімс, Даррен Крісс та Гайді Клум
Актор Ідріс Ельба з донькою Айсан (праворуч) та нареченою Сабріною Даур Копирайт изображения Getty Images
Image caption Актор Ідріс Ельба з донькою Айсан (праворуч) та нареченою Сабріною Даур
Джоді Комер та Сандра О Копирайт изображения Getty Images
Image caption Джоді Комер та Сандра О у вишуканих сукнях білого та чорного кольорів
Джаміла Джаміл Копирайт изображения Getty Images
Image caption Британська актриса Джаміла Джаміл (серіал "В кращому світі") прекрасно виглядає в цій сукні, під яку, як вона зізналася в соцмережах, одягла джинси. Чому? Холодно було.
Розамунд Пайк Копирайт изображения Jon Kopaloff
Image caption Серед британських номінантів - акторка Розамунд Пайк, номінована за роль журналістки в фільмі "Приватна війна"
Джемма Чан та Констанс Ву Копирайт изображения Getty Images
Image caption Джемма Чан (зліва) та Констанс Ву зіграли у фільмі "Шалені багатії", одному з головних касових хітів минулого року
Бредлі Купер та Ірина Шейк Копирайт изображения Getty Images
Image caption Бредлі Купер, режисер та актор фільму "Зірка народилася", з'явився на червоній доріжці Голлівуду зі своєю партнеркою, російською супермоделлю Іриною Шейк

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