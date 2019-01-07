Фото: кінозірки на червоній доріжці "Золотого глобуса"

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Британська акторка Джоді Комер (праворуч), яка зіграла безжальну вбивцю в серіалі "Вбиваючи Єву" на цьому фото - разом з актрисою Сандрою О (в центрі), яка також грала в цьому фільмі, і продюсером Фібі Воллер-Брідж, яка адаптувала серіал для телебачення