Переворот у Габоні: уряд заявив про арешт більшості офіцерів-заколотників

Копирайт изображения Getty Images Image caption На вулиці столиці Габона вивели військову техніку. Уряд стверджує, що переворот провалився

Представник уряду Габону заявив, що політична ситуація в країні "знаходиться під контролем" після спроби військового перевороту.

Гі-Бертран Мапунгу заявив, що чотири повсталих офіцери були заарештовані владою. П'ятий втік.

Молоді офіцери, які оголосили про переворот, зазначили, що вони захопили владу "для відновлення демократії" в багатій нафтою африканській країні, де з 1967 року правлять представники родини Бонго.

У столиці Лібревіль можна побачити танки та військову техніку.

"Ситуація спокійна. Жандарми, які дислоковані там, взяли під свій контроль весь район навколо радіо та телебачення, тому все повернулося до нормального стану", - сказав пан Мапунгу.

Він наголосив, що офіцера-заколотника, який втік, арештують "у найближчі години".

Чинний лідер Габона Алі Бонго змінив свого батька Омара Бонго на посаді президента в 2009 році. 2016 року його переобрали на виборах, затьмарених насильством і звинуваченнями в шахрайстві, з 49,8% голосів та незначною перевагою над суперником.

Що сталося сьогодні вранці?

П'ять військових взяли під свій контроль національну радіостанцію о 04:30 за місцевим часом, аби прочитати коротку заяву, в якій оголосили про створення "Національної ради відродження".

У відеоролику, що циркулює в соціальних мережах, трьох молодих військових можна побачити в радіостудії, у військовій формі та зі зброєю.

Лейтенант Келлі Ондо Обіанг, який заявив, що представляє групу під назвою Патріотичний рух сил оборони та безпеки Габону, спеціально звернувся до молоді з проханням "взяти на себе відповідальність за свою долю".

Копирайт изображения Gabon television Image caption Військові, які брали участь у перевороті, говорили, що роблять це заради "відновлення демократії"

Повсталі офіцери закликали військових взяти під контроль транспортну систему, запаси боєприпасів та аеропорти "в інтересах нації".

Кореспондент ВВС Фірмейн Ерік Мбадінга зазначає, що спроба перевороту стала величезною несподіванкою. Армія завжди вважалася лояльною до родини Бонго, оскільки в ній домінує президентська гвардія, бійці якого походять переважно з того ж регіону, що і члени правлячої родини.

У більшій частині столиці ситуація залишається стабільною, розповів очевидець агентству Reuters.

П'ять речей, які треба знати про Габон

У порівнянні з більшістю країн Західної Африки, в Габоні було менше політичних потрясінь і жодного разу не було громадянської війни. З 1960 року тут змінилися лише три президенти

Омар Бонго, батько чинного президента, правив Габоном з 1967 по 2009 рік, пригнічуючи опозицію

Габон - великий виробник нафти, у 2016 році країна відновила членство в ОПЕК

В країні живе 1,8 млн. жителів, середня тривалість життя становить 62 роки. Рівень безробіття серед молоді становить приблизно 35%. Одна третина населення живе у бідності

Національним символом країни є чорна пантера

Що відомо про президента Габона

Копирайт изображения Chris Jackson Image caption Алі Бонго вже понад два місяці перебуває на лікуванні за межами Габона

Пан Бонго, який перебуває за межами країни протягом двох місяців, як повідомляється, переніс інсульт у жовтні і отримав лікування в Марокко.

Він прагнув покласти край чуткам про його здоров'я у новорічному зверненні, в якому сказав, що добре себе почуває.

Офіцери-заколотники сказали, що вони були розчаровані зверненням, назвали його "жалюгідним видовищем" і "невпинною спробою триматися за владу".

Президент США Дональд Трамп на початку січня надіслав 80 військових до Габона, щоб захистити громадян США в регіоні на тлі побоювань щодо насильства в сусідній Демократичній Республіці Конго після президентських виборів.

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