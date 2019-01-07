В Австралії медузи вжалили тисячі людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Укуси фізалій болючі

На узбережжя австралійського штату Квінсленд море викинуло величезну кількість медуз, відомих під назвою фізалії або португальські кораблики. Вони вжалили тисячі людей, унаслідок чого влада закрила популярні пляжі.

За інформацією рятувальників з місцевого осередку організації Surf Life Saving Queensland (SLSQ), понад 2600 людей на вихідні звернулися по медичну допомогу. Укуси фізалій є болючими, але зазвичай не становлять загрози для життя.

Колонії медуз до берега виштовхали сильні вітри.

За минулий тиждень у Квінсленді було зафіксовано близько 13 000 укусів медуз - утричі більше, ніж за відповідний період минулого року.

Більшість інцидентів сталися в густонаселених районах штату Квінсленд - на Золотому узбережжі та Узбережжі Сонячного Світла.

Колонії цих медуз виглядають як забарвлені синім мішки завдовжки до 15 см. Людей вони можуть ужалити як у воді, так і на піску.

Укуси, як правило, м'які, а місця укусів можна обробити прикладанням льоду чи обмивши гарячою водою, однак деякі люди на вихідні змушені були звернутися до медиків, повідомили рятувальники.

Підвищена активність медуз привела до закриття популярних пляжів.

Наскільки це незвичайно?

Фізалії, також відомі як португальські кораблики, - поширене явище біля берегів Австралії кожного літа.

Але представник SLSQ назвав останнє нашестя медуз "епідемією", тоді як деякі місцеві ЗМІ назвали його "вторгненням".

Експерт із медуз д-р Ліса-Енн Гершвін погоджується з думкою, що такі великі кількості фізалій - незвичне явище.

Вона вважає, що цих медуз і інші види до берега підштовхнуло "дуже незвичне поєднання" сильного вітру та спекотної погоди.

Втім, вона додала, що з урахуванням цих незвичайних погодних умов кількість медуз не варто вважати "чимось аномальним".

Цей вид найчастіше зустрічається в більш глибоких морях, але він легко переміщається вітром, тому що на його спині є "гребінець".

"Фізалія має це вітрило, яке стирчить - тож вітер захоплює вітрило і несе її на берег", - каже д-р Гершвін.

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