Японський мільярдер встановив рекорд за кількістю ретвітів у Twitter

Копирайт изображения AFP Image caption Маєдзава обіцяв заплатити сотні людей, які поширять його твіт майже $1 млн

Японський мільярдер витіснив американського підлітка з позицій автора твіта, який зібрав найбільше в історії ретвітів.

Допис Юсаку Маєдзави, датований 5 січня, вже поширили - ретвітнули - понад чотири мільйони разів.

Це на півмільйона більше, ніж у твіті Картера Вілкінсона 2017 року, у якому той просив підтримати його спробу забезпечити собі рік безкоштовних курячих наггетсів від мережі швидкого харчування Wendy's.

Однак пан Маєдзава пропонував людям, які поширювали його твіт, додаткові стимули.

Засновник японської мережі модного одягу Zozo Inc обіцяв розділити 100 млн єн ($925 тисяч) між сотнею навмання вибраних людей, які поширять його твіт.

"Щоб узяти участь, вам треба лише стати моїм підписником і поширити цей твіт", - написав мільярдер.

Цей його допис з'явився, щоб відсвяткувати рекордні прибутки веб-сайту його компанії Zozotown, продажі якої в цей новорічно-різдвяний період сягнули майже 100 млн доларів.

Пан Маєдзава здобув славу як ударник у панк-групі Switch Style, але розбагатів завдяки індустрії моди. Його персональне багатство оцінюють у три мільярди доларів. Значну частину своїх грошей він витрачає на мистецтво.

На Заході про Маєдзаву стало відомо наприкінці минулого року як про першого приватного пасажира, який облетить довкола Місяця на борту SpaceX, що належить іншому мільярдеру Ілону Маску.

Ціна, яку Маєдзава погодився заплатити за квиток у космос, не розголошується, але за словами Маска, то "великі гроші".

Сам японський мільярдер каже, що планує взяти із собою в ту космічну подорож групу митців. Вона запланована на 2023 рік.

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