У масивному снігопаді в Альпах загинули семеро

Копирайт изображения EPA Image caption Туристи застрягли на засніженій дорозі в Австрії

Щонайменше семеро людей загинули в Альпах унаслідок сильного снігопаду минулими вихідними, а на лижних курортах Австрії, Німеччини та Італії попередили про високий ризик лавин.

У горах Форарльберг в Австрії в двох сходженнях лавин загинули двоє німецьких лижників. Ще один лижник загинув у районі Понгау, поблизу Зальцбурга.

У Баварії біля Бад-Тольц лижника задавило дерево, яке зламалося під тиском снігу. У баварських горах Тейзенберг лавина вбила молоду жінку

В італійських Альпах загинули двоє альпіністів. Їхні тіла рятувальники виявили на висоті 2800 м гори Кристал'єра, що в Альпах на північ від Турина.

Другий найвищий рівень загрози лавин зараз діє на всій території австрійської землі Тіроль та в більшій частині баварських Альп.

Лижників попередили,уникати будь-яких спроб кататися за межами трас, а багато гірських доріг закриті через небезпеку лавин.

Італія охоплена хвилею холодної погоди - сніг досяг навіть Матери, що на крайньому півдні. Випав сніг і на горі Везувій поблизу Неаполя - що трапляється вкрай рідко.