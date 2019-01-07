"Мене вб'ють" - саудівка втекла від родичів і просить притулку

Копирайт изображения EPA/THAI IMMIGRATION BUREAU Image caption Рахаф Кунун каже, що прагне бути вільною і якомога далі від Саудівської Аравії

18-річна саудівка, яка на вихідні втекла від своєї сім'ї, залишила аеропорт Бангкока під опікою агентства ООН з питань біженців, повідомили очільники міграційної поліції Таїланду.

Тайські імміграційні чиновники намагалися повернути Рахафу Кунун до Кувейту, де перебуває її сім'я.

Але вона відмовилася сісти в літак у понеділок і забарикадувалася в готельному номері в аеропорту.

Вона сказала, що боїться, що сім'я її вб'є, бо вона зреклася ісламу.

"У Кувейті чекають мене мої брати і сім'я, і саудівське посольство, - сказала молода жінка. - Моє життя в небезпеці. Моя сім'я погрожує вбити мене за найтривіальніші речі".

Родичі не коментували її слів.

Правозахисні групи, в тому числі Human Rights Watch, висловили серйозну стурбованість долею Рахаф Кунун, яка прилетіла до Таїланду на сполучний рейс до Австралії, де вона сподівалася отримати притулок.

Влада Таїланду заявила, що її статус оцінюватиме агентство ООН з біженців (УВКБ ООН).

Увечері в понеділок начальник міграційної поліції Таїланду Сурахате Хакпарн підтвердив, що пані Кунун "дозволили залишитися" і що вона "покинула аеропорт з УВКБ ООН".

Раніше він сказав, що країна "піклується про неї якнайкраще" і додав: "Вона перебуває під суверенітетом Таїланду, ніхто і жодне посольство не може змусити її нікуди піти. Таїланд - це країна посмішок. Ми нікого не будемо посилати на смерть".

Копирайт изображения Reuters Image caption Голова імміграційної поліції Сурахате Хакпарн сказав, що Таїланд не збирається депортувати молоду саудівку, бо її чекає смерть

Пан Сурахате заявив, що у вівторок зустрінеться з саудівськими дипломатами, щоб пояснити рішення Таїланду.

Рхаф Кунун написала в Twitter, що до Бангкока прилетів її батько, що її збентежило і перелякало, але вона додала, що почувається в безпеці "під захистом УВКБ ООН за згодою органів Таїланду".

Таїланд не підписав Конвенцію ООН про біженців і не надає правового захисту шукачам притулку, хоча в країні проживає більше 100 000 біженців.

Клопотання, подане тайськими адвокатами до кримінального суду Бангкока, щоб зупинити депортацію саудівки, в понеділок було відхилене.

Як виникло протистояння?

Рахаф Кунун каже, що після прибуття до Бангкока в суботу біля літака її зустрів саудівський дипломат, який забрав у неї паспорт.

У неділю влада Таїланду заявила, що її депортують, оскільки вона не виконала вимог для отримання таїландської візи.

У свою чергу Рахаф Кунун стверджує, що у неї є австралійська віза і вона не збиралася залишатися в Таїланді.

Саудівське посольство в Бангкоку заявило, що у Саудівської Аравії немає повноважень затримувати її в аеропорту і що її зупинили представники влади Таїланду за порушення закону.

"Виглядає так, що уряд Таїланду намагається вивернути історію таким чином, нібито вона запитувала візу і отримала відмову, - говорить директор Human Rights Watch по країнах Азії Філ Робертсон. - Насправді ж, у неї був квиток на рейс до Австралії, вона спочатку не планувала відвідувати Таїланд".

Він вважає, що влада Таїланду явно діяли спільно з Саудівською Аравією, оскільки саудівські офіційні особи змогли опинитися біля літака, на якому вона прибула.

Як світ дізнався про це?

Рахаф Кунун почала привертати увагу до своєї ситуації на вихідні, публікуючи пости в соціальних мережах. Вона також надала доступ до свого облікового запису в Twitter подрузі як запасний варіант на випадок, якщо з нею щось трапиться.

"Я розповіла свою історію й опублікувала фото в соцмережах, що викликало в мого батька лють, - розповіла дівчина. - У себе в країні я не маю можливості ні працювати, ні вчитися. Я хочу бути вільною, хочу вчитися і працювати за своїм вибором".

Копирайт изображения AFP Image caption Сім'я погрожує мене вбити за найпростіші речі", каже Рахаф

Права жінок у Саудівській Аравії сильно обмежені. Кожна повинна мати чоловіка-опікуна, в ролі якого може виступати чоловік, батько, брат або інший близький родич. Без його дозволу жінка не може працювати, подорожувати, виходити заміж, відкривати рахунок в банку і навіть виходити на свободу з в'язниці.

Рахаф написала в Twitter, що вирішила розкрити своє ім'я та інші дані, тому що тепер їй нема чого втрачати.

Вона звернулася з проханням про притулок до урядів різних країн по всьому світу.

У понеділок соцмережі облетіло фото, де вона в готельному номері, біля дверей якого чекали імміграційні виконавці, які мали її депортувати до Кувейту.

Чому виникли побоювання за її безпеку?

Рахаф Мохаммед Кунун розповіла ВВС, що вона зреклася ісламу і тепер боїться, що рідні її вб'ють, у разі як її повернуть до Саудівської Аравії.

Королівство Саудівська Аравія, офіційною релігією якого є іслам, не гарантує своїм громадянам свободу віросповідання. Відкрите публічне практикування будь-якої іншої релігії заборонене. Народжені від батька-мусульманина діти автоматично вважаються мусульманами, а їхнє навернення на будь-яку іншу віру заборонене.

Зміна релігії розглядається як віровідступництво. Згідно із законодавством країни, це кримінальний злочин, за який чекає смертна кара, хоча останнім часом суди не виносили смертних вироків за цією статтею.

Крім цього, у себе на батьківщині Рахаф може бути звинувачена в тероризмі. Закон про боротьбу з тероризмом у Саудівській Аравії і серія пов'язаних із ним урядових постанов застосовуються для криміналізації широкого спектру вчинків, в тому числі завданні шкоди репутації країни, порушенні громадського порядку або "закликів до атеїстичного мислення в будь-якій формі".

Доросла жінка, яка не слухається свого чоловіка-опікуна, може бути також арештована за "непокору". У разі затримання з будь-якої причини поліція не випустить жінку доти, доки чоловік-опікун не прийде за нею, навіть якщо їй не пред'явлено ніяких звинувачень.

Те, що відбулося з Рахаф Кунун, перегукується з випадком ще однієї жінки із Саудівської Аравії, яка вирушила в Австралію в квітні 2017 року.

24-річна Діна Алі Ласлум летіла до Австралії через Філіппіни, проте в аеропорту Маніли її перехопили родичі і відправили її назад в Саудівську Аравію.

Вона зуміла скористатися телефоном туриста з Канади, щоб відправити відеоповідомлення в Twitter, у якому сказала, що сім'я її вб'є.

Подальша її доля після повернення в Саудівську Аравію невідома.

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