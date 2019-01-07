Аварія судна біля узбережжя Туреччини: загинули четверо українців
У Чорному морі неподалік від турецького міста Самсун затонуло торгове судно, на якому з 13 членів екіпажу 11 були українцями. Четверо з них загинуло, повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
"Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно. Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників", - зазначив він.
За його словами, сім членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун, їх відвідав губернатор цієї провінції.
- Гачок для моряків: як мафія з України організовує перевезення нелегалів до Греції
- Виснажені та без грошей: якими моряки повернулися з Оману
- Корабельна аварія: у Керченській протоці загинули щонайменше троє
Як повідомляє Reuters, судно під прапором Панами перевозило вугілля з російського порту Азов.
Під час рятувальної операції турецька влада задіяла літак, два гелікоптери та два судна.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.