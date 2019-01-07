Аварія судна біля узбережжя Туреччини: загинули четверо українців

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами посла України в Туреччині, попри оперативні дії турецької берегової охорони, не вдалося врятувати 4 з 11 українських моряків

У Чорному морі неподалік від турецького міста Самсун затонуло торгове судно, на якому з 13 членів екіпажу 11 були українцями. Четверо з них загинуло, повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно. Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників", - зазначив він.

За його словами, сім членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун, їх відвідав губернатор цієї провінції.

Як повідомляє Reuters, судно під прапором Панами перевозило вугілля з російського порту Азов.

Під час рятувальної операції турецька влада задіяла літак, два гелікоптери та два судна.

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