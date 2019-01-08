Аварія судна в Чорному морі: стан врятованих українських моряків задовільний

Копирайт изображения Getty Images

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що стан українських моряків, врятованих після аварії судна поблизу турецького міста Самсун, задовільний.

За його словами, в лікарні міста Самсун наразі перебувають семеро українців: Шевчук Станіслав, Мільніченко Павло, Геращенко Олег, Ільченко Євгеній, Яценко Євген, Скачко Денис, Будко Тетяна.

Їх, каже Андрій Сибіга, вже відвідав український консул. "Стан задовільний, тримаються бадьоро, допомога надається. Вдячний турецьким рятувальникам - моряків врятовано після п'яти годин перебування у крижаній воді, справжнє диво".

Пропустити Twitter допис , автор: @andrii_sybiha Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків-стан задовільний,тримаються бадьоро,допомога надається.Вдячний турецьким рятувальникам-моряків врятовано після 5 год.перебування у крижаній воді-справжнє диво.Близькі на зв’язку — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

В понеділок вранці у Чорному морі через погодні умови затонуло торгове судно на якому з 13 членів екіпажу 11 були українцями. Четверо українських громадян внаслідок аварії загинули.

Повідомлялося, що судно під прапором Панами йшло з російського порту Азов і відправило сигнал лиха, коли перебувало в 148 кілометрах від турецького міста Самсун.

Під час рятувальної операції турецька влада задіяла літак, два гелікоптери та два судна.

В українському Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій в понеділок заявили, що судно перевозило вугілля і додали, що порт Азов, звідки воно прямувало, часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.