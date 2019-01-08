"Жовті жилети": Франція обіцяє жорсткі заходи для боротьби з протестами

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Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп оголосив про наміри уряду запровадити нові заходи, які посилять відповідальність для учасників несанкціонованих акцій протесту, які вже впродовж семи тижнів тривають у Франції.

Уряд зокрема планує схвалити нові правила, які запровадять заборону на участь в акціях протестів для хуліганів, а також на носіння масок під час демонстрацій.

За словами Філіппа, під час нової хвилі протестів, яку очікує влада, на вулицях Франції працюватимуть близько 80 тисяч правоохоронців.

На минулих вихідних протестувальники знесли ворота в будівлі уряду, вступали в сутички з поліцією і підпалювали автомобілі і мотоцикли.

Протести "жовтих жилетів" розпочалися 17 листопада - після того, як французька влада оголосила про підвищення податків на пальне. На знак протесту люди по всій країні вийшли на вулицю.

Назву "жовті жилети" демонстранти отримали через те, що одягали на акції яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій.

Відтоді схожі демонстрації проходять щотижня. Вимоги протестувальників з часом розширилися, а до акцій доєдналося багато радикалів, зазначають у французькій владі.

Всього під час безладів загинули принаймні шестеро людей, ще близько 1400 отримали ушкодження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп

Які заходи планує уряд?

Виступаючи на телебаченні, Едуар Філіпп заявив, що уряд підтримає нове законодавство, яке передбачає покарання для тих, хто не слідує вимозі повідомляти про протестну акцію, хто бере участь у заборонених демонстраціях і хто приходить на акції в масках, що закривають обличчя.

Правопорушникам, яких вдасться ідентифікувати, буде заборонено в майбутньому брати участь у демонстраціях - так само, як футбольним хуліганам заборонено з'являтися на стадіонах.

Основний акцент нових правил робитиметься на тому, що збитки, завдані бізнесу чи власності під час вуличних протестів, мають погашати винуватці безладів, а не платники податків.

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Протести, що почалися з невдоволення підвищенням цін на пальне, переросли у виступи проти президента Макрона, якого звинувачують в тому, що він потурає французькій еліті.

Одним зі свідчень нової - більш жорсткої - політики влади у питанні "жовтих жилетів" можна вважати арешт одного з протестувальників, водія вантажівки Еріка Друе. Його звинувачують в організації несанкціонованої демонстрації в Парижі.

Наскільки сильно вирують пристрасті?

В суботу протестувальники влаштували підпали на знаменитому паризькому бульварі Сен-Жермен. В інших містах також спостерігалися заворушення.

Загалом в усій країні на вулиці вийшли 50 тисяч людей - відчутно менше, ніж на початку протестів, коли участь в демонстраціях брали до 280 тисяч людей.

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Щодо одного з керівників поліції міста Тулон розпочато розслідування після того, як з'явилося відео, на якому він нібито б'є людей, що вийшли на акцію.

У грудні президент Макрон погодився піти на цілу низку економічних поступок протестувальникам, проте вже в новорічному зверненні його тон змінився.

Президент заявив, що уряд продовжить програму економічних реформ і "нікому не потуратиме під час забезпечення громадського порядку".

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