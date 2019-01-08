Amazon стала найдорожчою компанією в світі

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У понеділок капіталізація Amazon перевищила ринкову вартість Microsoft, яка до цього займала першу сходинку в рейтингу найдорожчих компаній світу.

За результатами торгів, ціна акцій Amazon піднялась на 3,4%, в результаті чого капіталізація компанії досягла 796,8 мільярда доларів.

Хоча цей результат не є рекордним для Amazon (у вересні вартість компанії сягнула 1 трильйона доларів), цього виявилося достатньо, аби посісти перше місце в рейтингу найдорожчих компаній.

Ринкова ж вартість Microsoft, яка наразі посідає у рейтингу другу сходинку, в понеділок зросла всього на 0,1%, капіталізація - до 783,6 мільярда доларів.

На третьому місці - Alphabet (материнська компанія Google), ринкова вартість якої наразі оцінюється у майже 745 мільярда доларів.

Багаторічний лідер рейтингу компанія Apple наразі займає в ньому лише четверту сходинку. Падіння показників пов'язують, зокрема, зі зменшенням попиту на iPhone на китайському ринку.

Ще в серпні минулого року Apple демонстрував куди кращі показники: каліфорнійський гігант став першою компанією в історії, вартість якої сягнула 1 трильйона доларів.

Amazon вдалося подолати цю ж позначку місяць потому - на початку вересня.

Amazon була заснована Джеффом Безосом у 1994 році. Ключовий бізнес, на якому заробляє Amazon, - онлайн-торгівля.

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