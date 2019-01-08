"Жінки за 50 - застарі, щоб їх любити": як французький письменник збурив соцмережі

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Французького письменника розкритикували за слова про те, що він "не здатен" любити жінку, якій 50 і більше років. Хоча йому самому при цьому рівно 50.

Ян Муакс в розмові з журналістами видання Marie Claire заявив, що жінки за 50 - "занадто старі".

"Я віддаю перевагу молодим жіночим тілам, ось і все. Кінець. Тіло 25-річної жінки - неймовірне. А от в тілі 50-річної жінки нічого неймовірного немає", - додав письменник.

Таке висловлювання, як і можна було б очікувати, обурило багатьох французів: дехто намагався висміяти слова Муакса, інші - висловлювали відверте обурення його позицією.

Французька комедійна акторка Марін Фоїс пожартувала, що їй наразі 49, а отже у неї залишився всього "один рік і 14 днів", аби встигнути переспати з письменником.

Інший користувач Twitter припустив, що 50-річні жінки, ймовірно, "з полегшенням видихнули", коли дізналися, що не подобаються Муаксу.

Знайшлися й жінки віком за 50, які у відповідь на слова письменника стали викладати в соцмережах фотографії власних тіл.

Журналістка Коломб Шнек оприлюднили фото своїх сідниць і, звертаючись до Муакса, написала: "Вуаля, сідниці 52-річної жінки. Який же ти імбецил, навіть не знаєш, що втрачаєш".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Користувачі намагалися довести, що Ян Муакс помиляється, викладаючи фото знаменитостей, яким близько 50

Частина користувачів стали публікувати фотографії голівудських зірок віком близько 50 - приміром, Геллі Беррі і Дженніфер Еністон, - аби довести, що Ян Муакс сильно помиляється у своїх оцінках краси 50-річних.

Ще одна французька комедійна акторка Анн Руманофф вирішила нагадати Муаксу, що кохання - це не лише про пружність сідниць, а ще й про зв'язок між двома людьми.

"Сподіваюся, одного дня він переживе подібне щастя", - додала вона.

Що Муакс відповів критикам?

Ян Муакс - французький письменник і телеведучий, що добре відомий своїми суперечливими коментарями з різних питань.

З останнього інтерв'ю Marie Claire слова про 50-річних жінок - не єдині, що викликали обурення в частини французької публіки. Дехто також розкритикував його за зізнання в тому, що він віддає перевагу азійським жінкам - а саме "кореянкам, китаянкам і японкам".

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"Цілком можливо, жінкам, з якими я проводжу час, мої слова можуть здатися не надто приємними, але азійський типаж - достатньо багатий, великий і безкінечний, аби я міг дозволити собі не відчувати сорому", - додав письменник.

У відповідь на критику він заявив, що "не несе відповідальності" за свої смаки у питанні жіночої краси.

"Мені подобаєтся, хто подобається, я не зобов'язаний відповідати перед судом з питань смаків", - каже Ян Муакс перед тим, як пожартувати, що для жінок і сам він, ймовірно, - не найкраща знахідка з можливих.

"50-річні жінки так само мене не помічають. У них є чим зайнятися, окрім як бігати за невротиком, який цілими днями щось пише і читає. Бути зі мною непросто".

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