"Жінки за 50 - застарі, щоб їх любити": як французький письменник збурив соцмережі
Французького письменника розкритикували за слова про те, що він "не здатен" любити жінку, якій 50 і більше років. Хоча йому самому при цьому рівно 50.
Ян Муакс в розмові з журналістами видання Marie Claire заявив, що жінки за 50 - "занадто старі".
"Я віддаю перевагу молодим жіночим тілам, ось і все. Кінець. Тіло 25-річної жінки - неймовірне. А от в тілі 50-річної жінки нічого неймовірного немає", - додав письменник.
Таке висловлювання, як і можна було б очікувати, обурило багатьох французів: дехто намагався висміяти слова Муакса, інші - висловлювали відверте обурення його позицією.
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Французька комедійна акторка Марін Фоїс пожартувала, що їй наразі 49, а отже у неї залишився всього "один рік і 14 днів", аби встигнути переспати з письменником.
Інший користувач Twitter припустив, що 50-річні жінки, ймовірно, "з полегшенням видихнули", коли дізналися, що не подобаються Муаксу.
Знайшлися й жінки віком за 50, які у відповідь на слова письменника стали викладати в соцмережах фотографії власних тіл.
Журналістка Коломб Шнек оприлюднили фото своїх сідниць і, звертаючись до Муакса, написала: "Вуаля, сідниці 52-річної жінки. Який же ти імбецил, навіть не знаєш, що втрачаєш".
Частина користувачів стали публікувати фотографії голівудських зірок віком близько 50 - приміром, Геллі Беррі і Дженніфер Еністон, - аби довести, що Ян Муакс сильно помиляється у своїх оцінках краси 50-річних.
Ще одна французька комедійна акторка Анн Руманофф вирішила нагадати Муаксу, що кохання - це не лише про пружність сідниць, а ще й про зв'язок між двома людьми.
"Сподіваюся, одного дня він переживе подібне щастя", - додала вона.
Що Муакс відповів критикам?
Ян Муакс - французький письменник і телеведучий, що добре відомий своїми суперечливими коментарями з різних питань.
З останнього інтерв'ю Marie Claire слова про 50-річних жінок - не єдині, що викликали обурення в частини французької публіки. Дехто також розкритикував його за зізнання в тому, що він віддає перевагу азійським жінкам - а саме "кореянкам, китаянкам і японкам".
"Цілком можливо, жінкам, з якими я проводжу час, мої слова можуть здатися не надто приємними, але азійський типаж - достатньо багатий, великий і безкінечний, аби я міг дозволити собі не відчувати сорому", - додав письменник.
У відповідь на критику він заявив, що "не несе відповідальності" за свої смаки у питанні жіночої краси.
"Мені подобаєтся, хто подобається, я не зобов'язаний відповідати перед судом з питань смаків", - каже Ян Муакс перед тим, як пожартувати, що для жінок і сам він, ймовірно, - не найкраща знахідка з можливих.
"50-річні жінки так само мене не помічають. У них є чим зайнятися, окрім як бігати за невротиком, який цілими днями щось пише і читає. Бути зі мною непросто".
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