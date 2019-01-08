Напад на дітей в пекінській школі: 20 поранених

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20 учнів початкової школи в Пекіні отримали поранення в результаті нападу, вчиненого невідомим чоловіком.

Напад стався близько 11 ранку за місцевим часом. Принаймні троє дітей поранені серйозно. Їхній стан стабільний.

Підозрюваного вже вдалося арештувати. Поки що не зрозуміло, що саме могло стати мотивом злочину.

За деякими повідомленнями, затриманий є працівником школи, де був вчинений напад.

За даними китайських державних ЗМІ, під час нападу чоловік використовував молоток.

Влада пекінського району Сичен запевнила, що тісно співпрацюватиме з іншими структурами, аби провести ефективне розслідування.

Інші подробиці інциденту там поки не розкривають. Від коментарів відмовляється й поліція.

Напад стався на наступний день після того, як в Китаї стратили громадянина КНР, визнаного винним в атаці на дошкільний заклад. Тоді постраждали 12 дітей.

У країні подібні злочини вважаються рідкістю, проте протягом останніх років були зафіксовані вже кілька нападів на дитячі освітні заклади.

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