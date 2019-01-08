Лідер КНДР прибув до Китаю. Як це пов'язано з Трампом?

Копирайт изображения EPA Image caption Кім Чен Ин прибув до Китаю зі своєю дружиною Лі Соль Чжу

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув з офіційним візитом до Китаю на запрошення керівника країни, Сі Цзіньпіна, повідомляють китайські й північнокорейські ЗМІ.

Як повідомляється, Кім Чен Ин разом з дружиною Лі Соль Чжу пробуде в Китаї до 10 січня.

Цей візит проходить на тлі повідомлень про перемовини між Пхеньяном і Вашингтоном щодо організації другої зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа.

Лідери двох країн зустрічалися в червні минулого року. Це була перша в історії особиста зустріч чинного президента США з главою Північної Кореї.

Копирайт изображения Reuters Image caption Центром Пекіна кортеж північнокорейського лідера пронісся у супроводі поліції

Це четвертий візит Кім Чен Ина до Китаю.

За деякими повідомленнями, у вівторок Кім Чен Ину виповнюється 35 років, хоча офіційно дату його народження не підтверджують.

Китай є найважливішим дипломатичним союзником Північної Кореї, а також одним із головних торговельних партнерів і джерел допомоги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший візит Кім Чен Ина в Пекін відбувся в березні минулого року

"Кім горить бажанням показати адміністрації Трампа, що у нього є дипломатичні можливості та економічні зв'язки крім тих, що можуть запропонувати Вашингтон і Сеул", - сказав агентству Reuters директор оборонних досліджень Центру національних інтересів Гаррі Казіаніс.

За перші шість років на посаді лідера країни Кім Чен Ин жодного разу не зустрічався з Сі Цзіньпіном, проте минулого року відвідав Китай вже тричі.

Лідер КНДР прибув до Китаю потягом, який вже використовував під час першого свого візиту до країни.

Спецтранспорт, нагадує той, який використовував його батько Кім Чен Ір під час візитів до Китаю та Росії у 2011 році.

Копирайт изображения Reuters Image caption Кім Чен Ин прибув до Пекіна спецпотягом

Кореспондент BBC у Сеулі Лора Бікер повідомляє, що два візити, які відбулися перед зустріччю Трампа з лідером Південної Кореї, дехто розглядав як спробу скоординувати стратегію двох країн.

Нинішній триденний візит, вважає вона, дозволяє припустити, що друга зустріч Трампа і Кім Чен Ина незабаром дійсно відбудеться.

Кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що скоро оголосять місце його нової зустрічі з північнокорейським лідером.

Пан Трамп заявляв журналістам у Вашингтоні, що з Північною Кореєю відбувається "хороший діалог", але санкції щодо Пхеньяна залишаться в силі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери США і КНДР у червні домовились щодо очищення Корейського півострова від ядерної зброї

У своєму новорічному виступі минулого тижня Кім Чен Ин сказав, що прагне денуклеаризації, але попередив, що змінить курс, якщо санкції США залишаться в силі.

Дипломатичний прогрес між Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї зупинився після саміту в Сінгапурі минулого року. Тоді обидві сторони підписали зобов'язання щодо ядерного роззброєння Корейського півострова, хоча досі не зрозуміло, якими будуть реальні наслідки таких домовленостей.

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