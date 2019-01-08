Рятувальники знайшли тіло зниклого у Карпатах туриста, іншого досі шукають

Копирайт изображения Facebook/DsnsZakarpattya Image caption Обидві групи туристів зникли у Закарпатській області

У Карпатах на Різдво заблукали п'ятеро туристів, одного з них рятувальники знайшли мертвим, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В Управлінні ДСНС Закарпатської області BBC News Україна розповіли, що рятувальники продовжують пошук ще одного з туристів, повідомлення про зникнення якого надійшло півтори доби тому.

Згідно з інформацією рятувальників, турист, який зник, мав необхідне спорядження, в тому числі для пересування снігом.

Зникнення біля гори Гимба

Згідно з повідомленням, перший виклик надійшов до рятувальників 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району Закарпаття та в умовах поганої видимості втратили орієнтири й заблукали.

На пошуки туристів відрядили рятувальний підрозділ. Працівники ДСНС телефоном дали чоловікам поради щодо напрямку руху, "однак ті, знехтували рекомендаціями рятувальників, та вирішили підійматись крутими схилами у бік вершини гори".

"О 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах", - йдеться в повідомленні.

Копирайт изображения Facebook/DsnsZakarpattya Image caption Наразі тривають пошуки ще одного туриста

Рятувальники доставили двох туристів у безпечне місце й продовжили шукати третього.

Близько 03:00 7 січня співробітники ДСНС знайшли лижну маску та палиці туриста, однак його самого поруч не знайшли.

"Об 11:50 однією з пошуково-рятувальних груп було знайдено тіло третього туриста", - йдеться в повідомленні.

6 січня в районі гори Гимба також заблукали двоє лижників. У другій половині дня 7 січня співробітникам ДСНС вдалось встановити телефонний зв'язок з одним із них і врятувати.

"Тривають пошуки його товариша, адже, як з'ясувалось, під час блукання у горах вони вирішили розділитись та пішли у різні боки", - повідомляється на сайті рятувальників.

З посиланням на дані Укргідрометцентру, ДСНС попереджає, що 8-9 січня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей та у горах Львівської області зберігатиметься значна небезпека лавин.

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