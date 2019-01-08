Samsung і Apple не у всьому конкуренти? iTunes стане доступним на телевізорах

Копирайт изображения Samsung Image caption Основні конкуренти Samsung і Apple співпрацюють в рамках смарт-телевізорів Samsung

Компанія Samsung заявила, що з весни 2019 року її нові смарт-телевізори матимуть iTunes - програмне забезпечення, створене компанією Apple.

Про це оголосив представник керівництва південнокорейського технологічного гіганта Дейв Дас на виставці CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі.

Через iTunes користувачі зможуть купувати чи орендувати фільми й телевізійних шоу, але не музику.

Один аналітик вважає, що такий стратегічний крок принесе користь обом компаніям.

Співпраця між двома технокомпаніями виникла перед очікуваним запуском Apple конкурента сервісу від Netflix.

Крім доступу до iTunes, смарт-телевізори також будуть підтримувати AirPlay 2 - технологію, яка дозволяє користувачам транслювати відео, фотографії та музику з пристроїв Apple.

Попереднє покоління смарт-телевізорів Samsung також отримає ці функції через оновлення програмного забезпечення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Samsung представила нове покоління своїх телевізорів

LG раніше оголосила, що нові телевізори отримають AirPlay, але не iTunes.

BBC спробувала зв'язатися з Apple, аби запитати, чи виробник iPhone платить Samsung, щоб додати iTunes.

Це "захопливий" крок, вважає незалежний техноаналітик Паоло Пескаторе.

"Компанія Samsung робила численні невдалі спроби на ринку відеосервісів, в той час як Apple все ще прагне змінити телевізійний пейзаж", - сказав він.

"Для Apple це передбачає зміну фокусу. Компанія робитиме свої послуги доступними на платформах конкурентів, а не тільки інтегруватиме їх у свої власні пристрої".

Серед інших телевізійних анонсів Samsung на CES представила нову лінійку телевізорів QLED 8K, включаючи модель на 98 дюймів (249 см).

Пристрої для дому

Копирайт изображения EPA Image caption Samsung представила холодильник, який телефоном сповістить вас про незачинені дверцята

У рамках виставки південнокорейський технологічний гігант також представив нову лінійки побутової техніки.

Вона варіюється від пральних машин з можливістю "дозавантаження" речей і додатком, який "надає рекомендації щодо циклу в залежності від конкретики речей, кольору виробів та рівня забрудненості".

Також компанія представила холодильник, що посилає сигнал тривоги на телефон його власника, якщо залишити відкритими дверцята.

Копирайт изображения Samsung Image caption А ви б дозволили цьому роботу виміряти ваш пульс?

Нарешті, компанія представила кілька роботів, пристосованих для конкретних завдань.

Bot Care, наприклад, призначений для перевірки артеріального тиску, пульсу та серцевого ритму.

Копирайт изображения Justin Sullivan Image caption Просто поклавши палець на екран, можна за допомогою робота отримати дані про свої життєві показники

Якщо розмістити палець на повернутому вгору екрані, який заміняє машині обличчя, то Bot Care отримає життєві показники користувача.

Компанія Samsung заявила, що робот може контролювати сон і відстежувати регулярність вживання ліків.

Компанія розробила роботів, які мають допомогти клієнтам у магазинах, очищувати повітря в приміщенні та допомогти літнім або менш мобільним людям при ходьбі.

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