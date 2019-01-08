У Бремені сильно побили ультраправого політика

Копирайт изображения Bundestag Image caption Пан Магніц тільки що звийшов з новорічного заходу в Бремені, коли стався напад

Німецького ультраправого політика Франка Магніца важко поранили під час нападу, який поліція вважає політично мотивованим.

На лідера бременського осередку "Альтернативи для Німеччини" (AfD) напали три людини в центрі північнонімецького міста в понеділок.

Чоловіки в масках вдарили політика дерев'яним брусом, а коли він зомлів - били ногами в голову, повідомили представники AfD.

Партія подякувала будівельнику, який кинувся на допомогу політику.

Франк Магніц щойно вийшов з новорічного заходу в музеї мистецтв Бремена, коли на нього напали.

AfD вперше потрапила до німецького парламенту минулого року, отримавши 94 місця, а зараз має представників у парламентах кожної землі Німеччини.

Партія відома своїми антиіммігрантськими поглядами.

Копирайт изображения AFD Image caption На цьому редагованому знімку видно Франка Магніца у лікарні після того, що речник партії назвав "боягузливим і нудотним нападом"

Речник партії Йорг Мойтен опублікував у Twitter фотографію пана Магніца, який лежав без свідомості на лікарняному ліжку, і сказав, що його залишили "напівмертвим".

Він має велику рану на лобі й великі гематоми навколо правого ока.

Минулого тижня офіс AfD у східнонімецькому місті Дебелн пошкодили вибухом. Ніхто не постраждав.

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