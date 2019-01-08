У Бремені сильно побили ультраправого політика
Німецького ультраправого політика Франка Магніца важко поранили під час нападу, який поліція вважає політично мотивованим.
На лідера бременського осередку "Альтернативи для Німеччини" (AfD) напали три людини в центрі північнонімецького міста в понеділок.
Чоловіки в масках вдарили політика дерев'яним брусом, а коли він зомлів - били ногами в голову, повідомили представники AfD.
Партія подякувала будівельнику, який кинувся на допомогу політику.
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Франк Магніц щойно вийшов з новорічного заходу в музеї мистецтв Бремена, коли на нього напали.
AfD вперше потрапила до німецького парламенту минулого року, отримавши 94 місця, а зараз має представників у парламентах кожної землі Німеччини.
Партія відома своїми антиіммігрантськими поглядами.
Речник партії Йорг Мойтен опублікував у Twitter фотографію пана Магніца, який лежав без свідомості на лікарняному ліжку, і сказав, що його залишили "напівмертвим".
Він має велику рану на лобі й великі гематоми навколо правого ока.
Минулого тижня офіс AfD у східнонімецькому місті Дебелн пошкодили вибухом. Ніхто не постраждав.
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