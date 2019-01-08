Підозрюваного у викрадені даних політиків затримали. Його нік "G0d"

Копирайт изображения EPA Image caption Підозрюваний з ніком "G0d" щодня публікував у Twitter викрадені дані

20-річний чоловік зізнався, що стоїть за викраденням персональних даних, від якого постраждали сотні німецьких політиків та громадських діячів, повідомляють у поліції.

Підписуючись ніком "G0d", чоловік публікував приватну інформацію про політиків, журналістів і знаменитостей у Twitter у профілі @_0rbit.

Слідчі сказали, що підозрюваний ще навчається і живе з батьками.

Чоловік заявив, що діяв самостійно і викрадав дані, бо його дратували заяви тих діячів.

Постраждало близько 1000 людей, у тому числі канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Політики з усіх великих політичних партій, за винятком ультраправої "Альтернатива для Німеччини" (AfD), стали жертвами витоку, хоча слідчі заявили, що вони ще не знайшли доказів політичних поглядів підозрюваного.

Що ми знаємо про затриманого?

Федеральна кримінальна поліція заявила, що інформація, опублікована в інтернеті, містила телефонні номери, адреси, дані кредитних карток, фотографії та приватні повідомлення.

Слідчі сказали, що затриманий німецький громадянин співпрацював зі слідством та привів правоохоронців до доказів, яких вони, можливо, не знайшли б без такої допомоги.

Копирайт изображения AFP

Поліція також продовжує вивчати вилучену в нього комп'ютерну техніку.

У заяві правоохоронців сказано, що чоловіка затримали після обшуку його будинку в землі Гессен у неділю.

Його звинувачують у шпигунстві та несанкціонованому публікуванні даних.

Проте рішення про арешт підозрюваного скасували у понеділок увечері.

Його звільнили "через відсутність підстав для утримання під вартою", повідомляє поліція. Вони враховували як його вік, так і співпрацю зі слідством.

Обліковий запис @ _0rbit у Twitter заблокували після того, як на ньому почали оприлюднювати викрадену інформацію в графіку "різдвяного календаря", тобто кожен день грудня.

Хто постраждав?

Копирайт изображения GETTY/REUTERS Image caption Опубліковані дані Ангели Меркель, лідера німецьких зелених Роберта Хабека, гумориста та телеведучого Яна Боммермана

Переважно це політики національного та регіонального масштабу, деякі телеведучі. Серед них:

Канцлер Ангела Меркель, повідомляється, що опублікована адреса її електронної пошти та деякі листи до неї та від неї

Депутати від провідних парламентських груп - християнських демократів та соціал-демократів, що формують правлячу коаліцію, зелених, Вільної демократичної партії та Лівої партії

Лідер зелених Роберт Хабек - опубліковані його приватні повідомлення членам родини та дані банківських карток

Журналісти телеканалів суспільного телебачення ARD та ZDF, гуморист та телеведучий Ян Бомерманн, репер Marteria та реп-група K.I.Z

Телеведучий та гуморист Крістіан Ерінг, в якого вкрали та розмістили в інтернеті 3,4 гігабайта даних, зокрема, святкові фотографії. Минулого року він виграв судовий процес за позовом лідерки "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель, яка поскаржилася, коли він назвав її "повією" на своєму телешоу.

Німецькі політики ставали мішенями кібератак і раніше. Росію звинуватили в серії атак та викраденні даних з комп'ютерів у Бундестазі у 2015 році.

Минулого року атаки зазнала німецька урядова IT-мережа. Тоді звинувачували також російських хакерів.

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