Що з підписами під томосом і чому його повертають до Стамбула

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Так виглядає томос для Православної церкви України, який привезли до Києва

Томос, який привезли до Києва, тимчасово забирають на підпис у Стамбул. Представники православної церкви України та патріархату в Константинополі запевняють, що документ дійсний і вже набрав чинності.

Ввечері 6 січня до Києва привезли томос - грамоту про автокефалію, яку Вселенський патріарх Варфоломій того ж дня передав предстоятелю Православної Церкви України Епіфанію.

Побачити історичний документ, виставлений у трапезному храмі Софії Київської, прийшли кілька тисяч людей.

Але згодом стало відомо, що цю копію томосу тимчасово заберуть назад у Стамбул - для того, щоб його підписали всі члени синоду Вселенського патріархату, адже поки що на ньому лише підпис патріарха Варфоломія.

Про це заявив під час літургії в Софійському соборі керівник департаменту у справах релігій та національностей міністерства культури Андрій Юраш. Згодом він же запевнив, що томос про автокефалію зберігатимуть у трапезному храмі Софії Київської.

Речник ПЦУ Іван Сидор повідомив, що документ повезли у Стамбул на підпис архієреям напередодні засідання синоду Вселенського патріархату, який збереться 9 січня.

Синод Вселенського патріархату затвердив томос 29 листопада минулого року. На рішенні синоду щодо затвердження томосу автокефалії ПЦУ є всі потрібні підписи членів синоду.

Що кажуть в Україні?

Іван Сидор пояснив, що томос вручили за три дні до синоду. "Тому неможливо було, щоб синод зібрався перед цим, а тоді віддали", - пояснив речник ПЦУ.

"Рішення про надання Україні автокефалії вноситься до кодексу святої великої Константинопольської церкви. Це рішення внесено", - сказав отець Сидор.

"З іншого боку, 6 січня митрополит Епіфаній та українські єпископи служили літургію зі Вселенським патріархом... і це є найголовнішим свідченням того, що Константинопольська церква-матір нас визнає і приймає в свою сім'ю, і це є найбільше визнання. Те, що там немає декількох підписів, - це вже технічні речі", - заявив Іван Сидор.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Томос внесли до Софійського собору перед Різдвяною літургією 7 січня

Єпископ Євстратій (Зоря) запевняє, що томос вже є дійсним.

"Технічно томос - це є рішення Вселенського патріарха та Святого і Священного синоду про автокефалію, внесене у відповідний кодекс. Грамота, передана у неділю, 6 січня, - публічна офіційна копія для України", - пояснив у Facebook єпископ Євстратій (Зоря), додавши що на документі для України стоїть дата 6 січня 2019 року.

"Його Всесвятість поставив підпис на грамоті, засвідчуючи, що в кодексі патріархату відповідне рішення вже написане і підписане", - пояснив єпископ.

Він додав: "Те, що томос вступив у дію саме з 6 січня, засвідчене не лише і не стільки підписом Вселенського патріарха Варфоломія (хоча сам по собі цей підпис вже робить грамоту-копію дійсною), скільки літургійним співслужінням з митрополитом Епіфанієм, як Предстоятелем помісної церкви, а не як з рядовим ієрархом".

Втім, деякі релігієзнавці вважають, що про томос, як звершений, можна буде говорити лише після того, як там стоятимуть усі підписи. Богослов Кирило Говорун зазначив у Facebook: "Томос, який підписаний лише Вселенським патріархом, без підписів членів синода, є недійсний. Він так і називається: Патріарший і Синодальний томос - і тому має бути обов'язково скріплений також підписами членів синода".

"Православна Церква України остаточно постане, лише коли останній член синода поставить під томосом свій підпис, і зробить це саме на засіданні синода", - додав пан Говорун.

Що кажуть у Константинополі?

Як пояснили ВВС в Константинополі, всі потрібні підписи членів синоду є на рішенні синоду щодо затвердження томосу автокефалії ПЦУ. Більшість членів поставили свої підписи ще 29 листопада.

Томос є затвердженим та чинним, а після підписання патріархом Варфоломієм і вручення 6 січня всі процедури вже офіційно звершені, запевняють у Константинополі. Митрополиту Епіфанію вже навіть вручили посох і символічну пляшечку Мира.

На томосі - самому пергаментному символічному документі - є підпис патріарха, але немає підписів членів синоду, адже пергаментний тубус привезли до Константинополя лише за кілька днів до вручення, і члени синоду, які приїдуть на засідання 9 січня, не встигли прикріпити свої підписи.

Але, як запевнили в патріархії, це чисто технічний крок.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх Варфоломій передав томос митрополиту Епіфанію у Стамбулі 6 січня

Синод збирається 9 січня, коли і додадуть підписи на пергаментну копію. На чинність томосу як акту надання автокефалії це жодним чином не впливає, кажуть у Константинополі.

Томос могли б вручити 6 січня і потримати його кілька днів у Константинополі, щоб допідписати 9 січня. Але на Різдво Україна просила відвезти документ на два дні до Києва, а потім повернути на кілька годин для допідписання в патріархію, розповіли в Константинополі.

Щоб додати підписи 9 січня, потрібно буде кілька годин, після чого документ одразу мають повернути в Україну, пояснили в патріархії.

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