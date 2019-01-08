Україна піднялася в рейтингу паспортів світу

  • 8 січня 2019
Паспорт України на тлі карти Європи Копирайт изображения UNIAN
Image caption Українці можуть подорожувати без віз до 128 країн і територій

Паспорт України посідає 41-у сходинку світового рейтингу, за даними індексу паспортів Henley Passport Index, оприлюдненому 8 січня 2019 року.

За даними упорядників рейтингу, власники українського паспорту мають право на безвізовий в'їзд до 128 країн та територій світу. Такі ж позиції мають паспорти Самоа та Нікарагуа.

Український паспорт має найкращі позиції серед чинних або колишніх членів Співдружності незалежних держав. У рейтингу Молдова наразі посідає 46-те місце, Росія - 48-ме.

За останній рік український паспорт покращив свої позиції на три позиції, піднявшись з 44-го місця. За 2018 рік українці отримали право в'їзду без візи до 14 країн.

Загалом за останні десять років Україна покращила свої позиції в рейтингу більш ніж на 20 позицій.

Який паспорт найсильніший?

На вершині рейтингу опинився паспорт Японії. Його власники не потребують візи для 190 країн і територій світу.

Далі йдуть Сінгапур та Південна Корея, що відстають лише на одну країну, до якої їм не потрібна віза.

Третю сходинку ділять між собою Німеччина та Франція, а четверту - Італія, Данія, Швеція та Фінляндія.

Рейтинг Henley Passport Index щороку складає компанія Henley & Partners разом із Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА).

Рейтинг визначає рівень свободи пересування для власників паспортів різних країн з 2006 року.

Згідно з іншим рейтингом паспортів Global Passport Power Rank, який укладає компанія Arton Capital, Україна наразі посідає 27-е місце.

Найбільш впливові паспорти

1. Японія

2. Сингапур

2. Південна Корея

3. Франція

3. Німеччина

4. Фінляндія

4. Данія

4. Італія

4. Швеція

5. Люксембург

5. Іспанія

Найменш впливові паспорти

  • Ірак
  • Афганістан
  • Сирія
  • Сомалі
  • Пакистан
  • Ємен
  • Еритрея

Джерело: Henley Passport Index 2019

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