Україна піднялася в рейтингу паспортів світу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українці можуть подорожувати без віз до 128 країн і територій

Паспорт України посідає 41-у сходинку світового рейтингу, за даними індексу паспортів Henley Passport Index, оприлюдненому 8 січня 2019 року.

За даними упорядників рейтингу, власники українського паспорту мають право на безвізовий в'їзд до 128 країн та територій світу. Такі ж позиції мають паспорти Самоа та Нікарагуа.

Український паспорт має найкращі позиції серед чинних або колишніх членів Співдружності незалежних держав. У рейтингу Молдова наразі посідає 46-те місце, Росія - 48-ме.

За останній рік український паспорт покращив свої позиції на три позиції, піднявшись з 44-го місця. За 2018 рік українці отримали право в'їзду без візи до 14 країн.

Загалом за останні десять років Україна покращила свої позиції в рейтингу більш ніж на 20 позицій.

Який паспорт найсильніший?

На вершині рейтингу опинився паспорт Японії. Його власники не потребують візи для 190 країн і територій світу.

Далі йдуть Сінгапур та Південна Корея, що відстають лише на одну країну, до якої їм не потрібна віза.

Третю сходинку ділять між собою Німеччина та Франція, а четверту - Італія, Данія, Швеція та Фінляндія.

Рейтинг Henley Passport Index щороку складає компанія Henley & Partners разом із Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА).

Рейтинг визначає рівень свободи пересування для власників паспортів різних країн з 2006 року.

Згідно з іншим рейтингом паспортів Global Passport Power Rank, який укладає компанія Arton Capital, Україна наразі посідає 27-е місце.

Найбільш впливові паспорти

1. Японія

2. Сингапур

2. Південна Корея

3. Франція

3. Німеччина

4. Фінляндія

4. Данія

4. Італія

4. Швеція

5. Люксембург

5. Іспанія

Найменш впливові паспорти

Ірак

Афганістан

Сирія

Сомалі

Пакистан

Ємен

Еритрея

Джерело: Henley Passport Index 2019

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