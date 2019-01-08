Україна піднялася в рейтингу паспортів світу
Паспорт України посідає 41-у сходинку світового рейтингу, за даними індексу паспортів Henley Passport Index, оприлюдненому 8 січня 2019 року.
За даними упорядників рейтингу, власники українського паспорту мають право на безвізовий в'їзд до 128 країн та територій світу. Такі ж позиції мають паспорти Самоа та Нікарагуа.
Український паспорт має найкращі позиції серед чинних або колишніх членів Співдружності незалежних держав. У рейтингу Молдова наразі посідає 46-те місце, Росія - 48-ме.
За останній рік український паспорт покращив свої позиції на три позиції, піднявшись з 44-го місця. За 2018 рік українці отримали право в'їзду без візи до 14 країн.
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Загалом за останні десять років Україна покращила свої позиції в рейтингу більш ніж на 20 позицій.
Який паспорт найсильніший?
На вершині рейтингу опинився паспорт Японії. Його власники не потребують візи для 190 країн і територій світу.
Далі йдуть Сінгапур та Південна Корея, що відстають лише на одну країну, до якої їм не потрібна віза.
Третю сходинку ділять між собою Німеччина та Франція, а четверту - Італія, Данія, Швеція та Фінляндія.
Рейтинг Henley Passport Index щороку складає компанія Henley & Partners разом із Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА).
Рейтинг визначає рівень свободи пересування для власників паспортів різних країн з 2006 року.
Згідно з іншим рейтингом паспортів Global Passport Power Rank, який укладає компанія Arton Capital, Україна наразі посідає 27-е місце.
Найбільш впливові паспорти
1. Японія
2. Сингапур
2. Південна Корея
3. Франція
3. Німеччина
4. Фінляндія
4. Данія
4. Італія
4. Швеція
5. Люксембург
5. Іспанія
Найменш впливові паспорти
- Ірак
- Афганістан
- Сирія
- Сомалі
- Пакистан
- Ємен
- Еритрея
Джерело: Henley Passport Index 2019
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