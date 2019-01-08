Бережіться антихриста! Кирило попередив про небезпеку смартфонів

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Залежність людей від смартфонів і сучасних технологій може призвести до приходу антихриста, попередив патріарх Московський Кирило.

Російські користувачі соцмереж відповіли на це переважно жартівливо та скептично. Дехто звинуватив церкву в "служінні режиму".

На російському державному телебаченні голова Російської православної церкви заявив, що користувачі смартфонів повинні обмежити використання гаджетів, оскільки це дає "можливість отримати глобальний контроль над людством".

"Антихрист - це людина, яка стоятиме на чолі всесвітньої мережі та контролюватиме все людство", - сказав він.

"Кожного разу, коли ви користуєтеся своїм гаджетом, не залежно від вашого бажання, хтось може дізнатися, де саме ви перебуваєте, які ваші інтереси і чого ви боїтеся", - сказав патріарх Кирило каналу "Росія 1".

"Якщо не сьогодні, то завтра можуть з'явитися методи й технології, які не просто забезпечать доступ до всієї інформації, а й дозволять використовувати цю інформацію. Чи уявляєте ви, яку владу зосередять у своїх руках ті, хто матиме інформацію про все, що відбувається у світі?", - каже він.

"Такий контроль з одного центру призведе до приходу антихриста", - додав патріарх Кирило.

Голова РПЦ заявив, що його церква не проти "технологічного прогресу", а "розробки системи, спрямованої на контроль особистості".

Цими словами він не зміг переконати всіх користувачів соцмереж.

"Церква не проти науки і технічного прогресу, а лише стурбована свободою особистості. Так, звичайно", - пожартував один користувач у Twitter.

"Посміхніться, зараз вилетить антихрист", - написав ще один, разом із зображенням жінки, яка робить селфі з патріархом Кирилом та іншими представниками церкви.

Патріарх Кирило є близьким до президента Росії Володимира Путіна. Діяльність російських церковнослужителів тісно ототожнюють з програмою діяльності російського президента.

"Вони забороняють світову мережу інтернет в Росії, щоб антихрист не вийшов з нього", - зазначив один із користувачів соцмереж.

У суботу православна церква України стала незалежною від російської. Томос про автокефалію Вселенський патріарх Варфоломій підписав 5 січня під час зустрічі з Епіфанієм у Константинополі.

Цей крок викликав люту реакцію в Москві. РПЦ вважає неканонічними такі дії Вселенського патріархату. Патріарх Московський Кирило навіть відправив листа Вселенському патріарху, в якому пригрозив йому Страшним судом.

У жовтні РПЦ розірвала євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом та закликала інші помісні православні церкви не визнавати автокефальну Православну церкву України.

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