Вильоти з лондонського Хітроу припинені через безпілотник

Копирайт изображения PA Image caption Хітроу

Аеропорт Хітроу зупинив вильоти через безпілотник, який виявили на його території.

Представниця аеропорту повідомила, що відповідні служби працюють спільно з поліцією, аби "запобігти будь-якій загрозі".

"Ми зупинили відправлення рейсів на час розслідування. Вибачаємося перед пасажирами за незручності", - сказала вона.

Продюсер BBC Кеті Лонг, яка перебуває в літаку, повідомила, що її виліт затримується, а пасажирам не пояснили, в чому причина.

"На даний момент нам сказали, що ми нікуди не летимо", - сказала вона.

Сайт Flightradar24.com показує, що багато літаків оминають західний аеропорт Лондона.

В кінці грудня подібна ситуація сталася в лондонському аеропорту Гетвік, де тисячі пасажирів застрягли через безпілотники, які помітили поблизу злітної смуги.

Тоді місцева поліція заявила, що інцидент не пов'язаний з тероризмом, але був "навмисним актом" для порушення роботи.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.