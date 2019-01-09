Манафорт обговорював "мирний план" щодо України з російським розвідником

Копирайт изображения Reuters Image caption Манафорт у Мадриді обговорював мирний план щодо України з громадянином Росії

Колишній голова передвиборної кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт обговорював мирний план щодо України з російським громадянином Костянтином Килимником, якого підозрюють у зв'язках із розвідкою.

Захист Манафорта 7 січня направив до суду округу Колумбія свою позицію щодо звинувачень в тому, що їх підзахисний порушив умови угоди зі слідством, збрехавши на допитах.

Захисники заявляють, що Манафорт надавав правдиву інформацію в міру своєї спроможності.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера розслідує можливе втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

У серпні 69-річного Манафорта засудили за фінансове шахрайство, пов'язане з його роботою як політичного консультанта в Україні, яке сталося до того, як він очолив президентську кампанію Дональда Трампа.

Він пішов на угоду зі слідством в обмін на співпрацю.

У листопаді команда Мюллера звинуватила Манафорта у брехні. При цьому деталі того, про що збрехав Манафорт, були закриті.

Але захист, судячи з усього, не так відформатував судовий документ, і засекречені шматки тексту можна прочитати.

Мирний план для України

Згідно з документами, прокурори вважали, що Манафорт збрехав щодо зустрічі з росіянином Килимником у Мадриді.

Тільки після того, як слідчі показали докази того, що і він і Килимник перебували у Мадриді в один і той самий день, Манафорт визнав, що зустрічався з росіянином.

Манафорт також визнав, що "обговорював або міг обговорювати мирний план щодо України з паном Килимником і не один раз".

Також він заявив, що від початку спробував би детальніше пригадати "мирний план щодо України", якби це питання не припало на той період, коли він керував передвиборчою кампанією Трампа.

Копирайт изображения Reuters Image caption Адвокати Манафорта кажуть, що він не згадав про обговорення мирного плану щодо України з росіянином, бо був зайнятий передвиборною кампанією Трампа

Захист пояснює, що Манафорт не зміг пригадати обставини зустрічі з Килимником, бо "питання та спілкування, пов'язані з українськими політичними подіями, просто не були у фокусі уваги пана Манафорта" у той час.

Також прокурори звинуватили Пола Манафорта у брехні щодо того, чи ділився він результатами соцопитувань з США під час президентської кампанії 2016 року з Килимником.

Захист і тут заявив, що обвинувачений просто не зміг цього згадати.

Хто такий Костянтин Килимник?

Як писала кореспондент BBC у Вашингтоні Наталка Пісня, 48-річний росіянин Костянтин Килимник, за даними слідства, працював на Пола Манафорта з 2005 року і керував київським офісом компанії політтехнолога.

Копирайт изображения ОДНОКЛАСНИКИ Image caption Килимник народився на сході України. Його дружина Катерина офіційно володіє автомобілем і квартирою в Києві

Він займався лобізмом на користь колишнього президента України Віктора Януковича, Партії регіонів і уряду України.

Українські клієнти заплатили політтехнологам - Річарду Гейтсу, Полу Манафорту і, власне, Килимнику, понад 75 мільйонів доларів.

За даними газети New York Times і американського журналу Times, росіянин за свій невисокий зріст - близько 150 сантиметрів - отримав в політичних і лобістських колах прізвисько "Карлик". За незвичайний розум і спритність в тих же самих колах його називають "Манафортом для Манафорта".

Протягом багатьох років Килимник вирішував найбільш делікатні питання політтехнолога, був його посильним, довіреною особою, вухами, очима і радником, часто подорожував між Вашингтоном, Нью-Йорком, Києвом і Москвою.

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У Костянтина Килимника вільна англійська - він говорить майже без акценту; він працював у Швеції - в компанії, яка займається експортом зброї, і в представництві Міжнародного республіканського інституту в Москві.

Крім того, Килимник закінчив виш, назва якого говорить не тільки сама за себе, а й передбачає специфічний набір зв'язків: спеціальність "військовий перекладач" майбутній помічник політтехнолога отримав у Військовому університеті при міністерстві оборони Росії. У цьому навчальному закладі зазвичай проходять підготовку майбутні співробітники російської військової розвідки.

Попри російське громадянство, Килимник народився на сході України. Його дружина Катерина офіційно володіє автомобілем і квартирою в Києві, у пари є нерухомість в Москві.

Їхні профілі у соціальних мережах ретельно підчищені - в них майже відсутні особисті фотографії. Одна знайшлася тільки в профілі Катерини Килимник в соцмережі "Однокласники" і датована 2007 роком.

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