Зірка "Загону самогубців" Марго Роббі зіграє Барбі
Марго Роббі погодилася на роль ляльки Барбі у повнометражному фільмі.
Зірка "Загону самогубців", "Я, Тоня", "Вовк з Волл-стрит" і "Марія - королева Шотландії" виступить також продюсером фільму через свою виробничу компанію LuckyChap Entertainment.
У своїй заяві Роббі сказала, що гра з лялькою сприяє "впевненості у собі, цікавості та спілкуванню".
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"Для мене велика честь зіграти цю роль, яка, на мою думку, матиме надзвичайно позитивний вплив на дітей", - відзначила австралійська акторка.
28-річна Роббі сказала, що не могла собі уявити "кращих партнерів" для роботи над фільмом, ніж Warner Bros і компанія-виробник Барбі Mattel.
Фільм, який ще не має назви, режисера і дати випуску, є першим випадком співпраці між двома американськими компаніями.
"Марго є ідеальним продюсером і актрисою, аби втілити Барбі на екрані свіжим і актуальним для сьогоднішньої аудиторії способом", - сказав Тобі Еммеріх з Warner Bros.
Раніше цю роль мала зіграти комедійна акторка Емі Шумер, але вона покинула проект у 2017 році.
У січні минулого року ходили чутки, що Енн Гетевей вела переговори щодо цієї ролі.
У жовтні повідомляли, що фільм, який раніше планувала випустити компанія Sony, мали зняти на основі "переробленого" сценарію Олівії Мілч ("Вісім подруг Оушена").
Перша лялька Барбі, виробництва компанії Mattel, представили на нью-йоркському іграшковому ярмарку в 1959 році.
Персонаж з'являвся в низці телешоу та анімаційних фільмів, серед яких фільми серії "Історія іграшок".
Скандинавський гурт Aqua став відомим у 1997 році завдяки своїй пісні Barbie Girl, яка містила слова: "Life in plastic, it's fantastic".
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