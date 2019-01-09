Зірка "Загону самогубців" Марго Роббі зіграє Барбі

Копирайт изображения EPA/Getty Images Image caption Роббі сподівається, що фільм матиме "позитивний вплив на дітей"

Марго Роббі погодилася на роль ляльки Барбі у повнометражному фільмі.

Зірка "Загону самогубців", "Я, Тоня", "Вовк з Волл-стрит" і "Марія - королева Шотландії" виступить також продюсером фільму через свою виробничу компанію LuckyChap Entertainment.

У своїй заяві Роббі сказала, що гра з лялькою сприяє "впевненості у собі, цікавості та спілкуванню".

"Для мене велика честь зіграти цю роль, яка, на мою думку, матиме надзвичайно позитивний вплив на дітей", - відзначила австралійська акторка.

28-річна Роббі сказала, що не могла собі уявити "кращих партнерів" для роботи над фільмом, ніж Warner Bros і компанія-виробник Барбі Mattel.

Фільм, який ще не має назви, режисера і дати випуску, є першим випадком співпраці між двома американськими компаніями.

"Марго є ідеальним продюсером і актрисою, аби втілити Барбі на екрані свіжим і актуальним для сьогоднішньої аудиторії способом", - сказав Тобі Еммеріх з Warner Bros.

Раніше цю роль мала зіграти комедійна акторка Емі Шумер, але вона покинула проект у 2017 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емі Шумер і Енн Гетевей раніше були пов'язані з проектом

У січні минулого року ходили чутки, що Енн Гетевей вела переговори щодо цієї ролі.

У жовтні повідомляли, що фільм, який раніше планувала випустити компанія Sony, мали зняти на основі "переробленого" сценарію Олівії Мілч ("Вісім подруг Оушена").

Перша лялька Барбі, виробництва компанії Mattel, представили на нью-йоркському іграшковому ярмарку в 1959 році.

Персонаж з'являвся в низці телешоу та анімаційних фільмів, серед яких фільми серії "Історія іграшок".

Скандинавський гурт Aqua став відомим у 1997 році завдяки своїй пісні Barbie Girl, яка містила слова: "Life in plastic, it's fantastic".

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