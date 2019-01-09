У США народила жінка, яка понад 10 років перебуває у вегетативному стані
У центрі для догляду за хворими штату Аризона народила жінка, яка вже понад десять років перебуває у вегетативному стані.
Виконавчий директор корпорації Hacienda HealthCare, що опікується будинком, Білл Тіммонс подав у відставку, йдеться у повідомленні компанії.
Жінка протягом більше ніж десяти років була пацієнткою клініки поблизу Фенікса і потребувала цілодобового догляду.
Поліція почала розслідування за підозрою у сексуальному насильстві.
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Повідомляється, що жінка, ім'я якої не називають, народила 29 грудня.
"З того, що мені сказали, вона стогнала, і вони не знали, що з нею не так", - повідомило невідоме джерело KPHO-TV.
"Ніхто з персоналу не знав, що вона вагітна, поки вона не народила".
Виконавчий віце-президент правління компанії Гарі Орман заявив, що керівництво "не прийме нічого іншого, ніж повноцінне розслідування цієї абсолютно жахливої ситуації".
"І ми зробимо все, аби забезпечити безпеку кожного з наших пацієнтів і наших працівників".
New York Times повідомляє, що з'явилися свіжі звинувачення у зловживанні в центрі, включаючи недостатню приватність пацієнтів у моменти, коли вони були оголені, або їх мили.
"Посилені заходи безпеки"
Представник поліції Фенікса заявив, що "це питання зараз розслідується", але відмовився надати будь-які деталі справи.
У клініці змінився протокол безпеки, повідомило джерело, і працівників-чоловіків при відвідуванні кімнат пацієнток тепер повинні супроводжувати жінки.
Hacienda HealthCare заявила, що повністю співпрацює з владою.
Департамент охорони здоров'я штату Аризона повідомив, що відправив інспекторів для перевірки пацієнтів центру та запровадив "підвищені заходи безпеки".
На своєму веб-сайті Hacienda HealthCare повідомляє, що вона забезпечує медичну допомогу "хронічно хворим немовлятам, дітям, підліткам і молодим дорослим, а також особам з інтелектуальними вадами та вадами розвитку".
Центри для догляду за хворими у США - медичні заклади, куди розміщують хворих, які потребують тривалого догляду або лікування.
Що таке вегетативний стан
- Людина не спить, але не має жодних ознак притомності. Вона може відкривати очі, прокидатися і засинати з регулярними інтервалами і мати базові рефлекси; вона також може регулювати серцебиття та дихання без сторонньої допомоги.
- У вегетативному стані людина не проявляє жодної значущої реакції, такої як спостереження очима за об'єктом або реагування на голоси. Вона також не проявляє ознак емоцій.
- Постійний вегетативний стан визначається тривалістю у понад шість місяців, якщо він викликаний нетравматичним ушкодженням головного мозку, або тривалістю у понад 12 місяців, якщо він спричинений травмою головного мозку (такою як удар по голові).
- Якщо людина перебуває в постійному вегетативному стані, її одужання є надзвичайно малоймовірним, але не неможливим.
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