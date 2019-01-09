Томос "допідписали" у Стамбулі. Тепер його остаточно повернуть в Україну

Копирайт изображения Facebook/Nathanael Symeonides

Томос про автокефалію Православної церкви України підписали всі члени священного синоду Вселенського патріархату у Стамбулі в середу, 9 січня.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook член синоду, митрополит Чикаго Натанаель Симеонідіс.

"Сьогоднішня сесія Святого і Священного синоду Вселенського патріархату була винятковою. Разом із його святістю ієрархи підписали томос про автокефалію для Автокефальної церкви України", - написав член синоду.

Текст томосу урочисто підписав 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій, а 6 січня вручили предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Оскільки тубус із документом привезли до Константинополя лише за кілька днів до вручення, то члени синоду не встигли скріпити його своїми підписами.

Чинність документу

Як пояснили ВВС в Константинополі, всі потрібні підписи членів синоду є на рішенні синоду щодо затвердження томосу автокефалії ПЦУ. Більшість членів поставили свої підписи під ним ще 29 листопада.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тепер томос повернуть до Києва

Томос є затвердженим та чинним, а після підписання патріархом Варфоломієм і вручення 6 січня всі процедури вже офіційно звершені, запевняють у Константинополі. Митрополиту Епіфанію вже навіть вручили посох і символічну пляшечку мира.

Підписання всіма членами синоду - чисто технічний крок і на чинність томосу як акту надання автокефалії це жодним чином не впливає, кажуть у Константинополі.

Томос могли б вручити 6 січня і потримати його кілька днів у Константинополі, аби допідписати 9 січня. Але на Різдво Україна просила відвезти документ на два дні до Києва.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх Варфоломій вручив томос митрополиту Епіфанію у Стамбулі 6 січня

Планувалося, що 9 січня на підписання документу членам синоду знадобиться декілька годин, після чого документ одразу мають повернути в Україну.

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