Трамп вперше виступив з телезверненням до нації. Говорив про стіну

Копирайт изображения Getty Images

Дональд Трамп вперше виступив зі спеціальним зверненням до американської нації у прямому ефірі з Овального кабінету Білого дому. Президент США вкотре закликав підтримати його проект зі зведення стіни на кордоні з Мексикою.

Трамп не оголосив про запровадження надзвичайного стану, який дозволив би йому виділити гроші на будівництво стіни в обхід рішення Конгресу, але водночас відмовився припиняти так званий "шатдаун".

Конфлікт щодо будівництва стіни призвів до того, що частина державних установ в США не працюють вже впродовж майже трьох тижнів.

"Сьогодні я звертаюсь до вас, тому що гуманітарна криза на нашому південному кордоні зростає", - почав своє телезвернення Трамп.

Він зауважив, що немає способів повернути нелегальних мігрантів додому. За його словами, Америка з гордістю зустрічає тих, хто в'їжджає до країни законно, але нелегальна міграція завдає США шкоди.

Разом з ними, каже Трамп, в країну приходять і наркотики: "Метамфетамін, героїн, кокаїн і фентаніл - від наркотиків цього року помруть більше американців, ніж померли в часи війни у В'єтнамі", - повідомив президент.

За його словами, його адміністрація надала Конгресу детальну пропозицію щодо захисту кордонів, яке розробили спільно з прикордонною службою і міністерством внутрішньої безпеки.

Копирайт изображения Getty Images

Трамп нагадав, що його план передбачає виділення 5,7 мільярда доларів на зведення "фізичного бар'єра на кордоні".

Через відмову сенату виділити кошти на його будівництво "шатдаун" в США триває вже 18 днів. Це сталося через те, що сенат не затвердив новий бюджет, який передбачає, зокрема, виділення коштів на стіну.

Що сказав Трамп? Фактчек

Трамп заявив, що на кордоні потрібен бар'єр, який на прохання демократів буде металевим, а не бетонним. Демократи дійсно виступали проти зведення бетонної стіни, проте керівництво партії не заявляло, що згодне на металеву стіну.

"Стіна опосередковано профінансована угодою, яку ми уклали з Мексикою", - також заявив Трамп. Раніше він вже говорив, що Мексика "платить за стіну" в результаті нещодавно укладеного торговельного договору між США, Мексикою і Канадою, проте не пояснював механізм такого фінансування. Окрім того, сама угода ще не почала діяти і не була ратифікована Конгресом.

Копирайт изображения Getty Images

Американський економіст Ендрю Хантер з Capital Economics припускав, що Трамп розраховує на скорочення торгового дефіциту США у торгівлі з Мексикою, і що це збільшить бюджетні доходи США. А це, у свою чергу, нібито мало б дозволити профінансувати зведення стіни. Попри це, каже експерт, прямий зв'язок між торговим дефіцитом і держбюджетом майже відсутній.

Трамп також додав, що лідер демократів в сенаті Чак Шумер у минулому підтримував будівництво стіни на кордоні. "Він та інші демократи змінили свою позицію тільки тоді, коли я став президентом", - припустив Трамп. У 2006 році сенатори Чак Шумер, Барак Обама, Гілларі Клінтон і Джо Байден дійсно голосували за проект будівництва загороджень довжиною в 1120 кілометрів вздовж кордону між США і Мексикою.

"Уряд й надалі не працюватиме лише з однієї причини - тому що демократи не дають кошти на безпеку нашого кордону, - заявив Трамп. - Ситуацію можна вирішити протягом 45 хвилин. Я запрошую демократів на зустріч до Білого дому, аби це зробити".

Як відреагували демократи

За кілька хвилин після телезвернення Трампа у прямому ефірі виступили спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. "Президент вирішив говорити з позиції страху, ми будемо говорити фактами. Факти полягають в тому, що жінки і діти на кордоні - це не загроза, а виклик", - заявила Пелосі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чак Шумер і Ненсі Пелосі

Трамп, каже вона, має припинити тримати американців у заручниках і відновити роботу уряду.

"Трамп не зміг змусити Мексику платити за неефективну стіну. Американська демократія так не працює. Трамп апелював до страху, а не до фактів, до розділення, не до єдності", - заявив, у свою чергу, Шумер.

Він сказав, що безпеки на кордоні хочуть і демократи, але закликав розмежувати "шатдаун" і дебати з безпеки кордонів. "Ми можемо відкрити уряд і продовжити наші дебати, - сказав він. - Символом США має бути Статуя свободи, а не стіна".

Віце-президент Майк Пенс раніше пояснював, що рішення Трампа звернутися до нації продиктовано його глибоким бажанням виконати свою роботу і захистити американський народ.

Копирайт изображения Getty Images

Рішення найбільших американських телеканалів виділити принаймні 8 хвилин ефірного часу викликало невдоволення критиків: якщо президенту Джорджу Бушу-молодшому у 2006 році дали ефір у прайм-тайм для виступу щодо питання міграції, то Бараку Обамі у 2014 році такої можливості не надали.

Виступ Трампа відбувся незадовго до його поїздки в Мексику, яка запланована на четвер.

Секретар президента Сара Сандерс казала, що президент скористається цією поїздкою, аби зустрітися з тими, хто перебуває на передовій у забезпеченні національної безпеки і боротьби з гуманітарною кризою.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.