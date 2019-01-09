Саудівка, яка зреклася ісламу, може стати біженкою в Австралії

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18-річній громадянці Саудівської Аравії Рахафі аль-Кунун можуть надати статус біженки в Австралії, кажуть представники місцевої влади.

Кілька днів тому аль-Кунун втекла від своєї сім'ї до Таїланду. Через проблеми з документами тайська міграційна служба намагалася повернути дівчину до Кувейту, де на той момент перебували її родичі. Проте вона відмовилася сісти в літак і забарикадувалася в готельному номері аеропорту.

За словами дівчини, вона зреклася ісламу і тому побоюється, що її сім'я вб'є її.

"У Кувейті на мене чекають мої брати, сім'я і саудівське посольство, - каже аль-Кунун. - Моє життя в небезпеці. Моя сім'я погрожує вбити мене за найтривіальніші речі".

Зрештою ситуацією аль-Кунун зацікавилися правозахисні групи. Влада Таїланду погодилася надати дівчині право тимчасового перебування в країні.

Передбачається, що за цей час агентство ООН з питань біженців має знайти для неї країну, яка б надала їй політичний притулок. Серед таких країн - Австралія.

У австралійській владі вже підтвердили, що отримали від ООН запит щодо аль-Кунун, проте запевнили, що розглядатимуть його "у звичайному порядку".

"Якщо виявиться, що вона біженка, тоді ми дуже, дуже, дуже серйозно розглянемо питання про надання їй гуманітарної візи", - сказав міністр здоров'я Австралії Грег Хант.

Наразі Рахафі аль-Кунун все ще перебуває на території Таїланду. Відомо, що до країни прибули її батько і брат, проте дівчина зустрічатися з ними відмовляється.

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Чому дівчині потрібен політичний притулок?

Відповідальність за зречення ісламу у Саудівській Аравії - смертна кара. "Моє життя в небезпеці", - каже аль-Кунун.

"У себе в країні я не маю можливості ні працювати, ні вчитися. Я хочу бути вільною, хочу вчитися і працювати за своїм вибором", - додає вона.

Права жінок у Саудівській Аравії сильно обмежені. Кожна повинна мати чоловіка-опікуна, в ролі якого може виступати чоловік, батько, брат або інший близький родич. Без його дозволу жінка не може працювати, подорожувати, виходити заміж, відкривати рахунок в банку і навіть виходити на свободу з в'язниці.

У вівторок дівчина у соцмережах звернулася до влади США, Великої Британії і Австралії з проханням надати їй політичний притулок.

Сім'я аль-Кунун коментувати ситуацію відмовляється. Відомо, що батько дівчини - мер саудівського міста Аль-Сулаймі.

Повідомлялося також, що одразу після прибуття дівчини до Таїланду її зустрів саудівський дипломат, який нібито відібрав у неї паспорт. Згодом аль-Кунун розповіла, що документ їй зрештою повернули.

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