"Британський "Оскар": оголошені номінанти на премію BAFTA

  • 9 січня 2019
BAFTA Копирайт изображения Getty Images

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів на щорічну премію BAFTA.

Цьогорічний лідер за кількістю номінацій - стрічка Йоргоса Лантімоса "Фаворитка". Вона претендує на перемогу одразу у 12 категоріях.

Слідом за "Фавориткою" йдуть фільми "Богемна рапсодія", "Зірка народилася", "Рома" (або "Рим") і "Перша людина". В усіх по 7 номінацій. На перемогу в шести номінаціях претендує стрічка "Влада", у п'ятьох - "Чорний куклукскланівець".

Повний список номінантів у категорії "Найкращий фільм" виглядає так:

  • "Чорний куклукскланівець"
  • "Фаворитка"
  • "Зелена книга"
  • "Рома"
  • "Народження зірки"

Премією BAFTA щороку також окремо відзначають найкращі британські фільми року. Цього разу за перемогу змагатимуться стрічки "Тебе ніколи тут не було", "Богемна рапсодія", "Макквін", "Стен і Оллі", "Фаворитка" і "Звір".

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Image caption Бредлі Купер цього року претендує на премію BAFTA одразу у двох номінаціях: як найкращий актор і як найкращий режисер

На звання "Найкращого режисера" цього року претендуватимуть Спайк Лі ("Чорний куклукскланівець"), Павел Павліковскі ("Холодна війна"), Йоргос Лантімос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома") і Бредлі Купер ("Народження зірки").

За перемогу в категорії "Найкращий актор" змагатимуться:

  • Бредлі Купер ("Народження зірки")
  • Крістіан Бейл ("Влада")
  • Рамі Малек ("Богемна рапсодія")
  • Стів Куган ("Стен і Оллі")
  • Вігго Мортенсен ("Зелена книга")
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Image caption Фільм Йоргоса Лантімоса "Фаворитка" - цьогорічний лідер BAFTA за кількістю номінацій

Список номінантів в категорії "Найкраща акторка" виглядає так:

  • Гленн Клоуз ("Дружина")
  • Леді Гага ("Народження зірки")
  • Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?")
  • Олівія Колман ("Фаворитка")
  • Віола Девіс ("Дружина")

Імена переможців стануть відомі під час урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться 10 лютого в Лондоні.

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