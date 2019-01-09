"Британський "Оскар": оголошені номінанти на премію BAFTA
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів на щорічну премію BAFTA.
Цьогорічний лідер за кількістю номінацій - стрічка Йоргоса Лантімоса "Фаворитка". Вона претендує на перемогу одразу у 12 категоріях.
Слідом за "Фавориткою" йдуть фільми "Богемна рапсодія", "Зірка народилася", "Рома" (або "Рим") і "Перша людина". В усіх по 7 номінацій. На перемогу в шести номінаціях претендує стрічка "Влада", у п'ятьох - "Чорний куклукскланівець".
- В США вручили Золоті глобуси: найкращим фільмом стала "Богемна рапсодія"
- 10 найкращих фільмів 2018 року від Американського кіноінституту
Повний список номінантів у категорії "Найкращий фільм" виглядає так:
- "Чорний куклукскланівець"
- "Фаворитка"
- "Зелена книга"
- "Рома"
- "Народження зірки"
Премією BAFTA щороку також окремо відзначають найкращі британські фільми року. Цього разу за перемогу змагатимуться стрічки "Тебе ніколи тут не було", "Богемна рапсодія", "Макквін", "Стен і Оллі", "Фаворитка" і "Звір".
На звання "Найкращого режисера" цього року претендуватимуть Спайк Лі ("Чорний куклукскланівець"), Павел Павліковскі ("Холодна війна"), Йоргос Лантімос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома") і Бредлі Купер ("Народження зірки").
За перемогу в категорії "Найкращий актор" змагатимуться:
- Бредлі Купер ("Народження зірки")
- Крістіан Бейл ("Влада")
- Рамі Малек ("Богемна рапсодія")
- Стів Куган ("Стен і Оллі")
- Вігго Мортенсен ("Зелена книга")
Список номінантів в категорії "Найкраща акторка" виглядає так:
- Гленн Клоуз ("Дружина")
- Леді Гага ("Народження зірки")
- Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?")
- Олівія Колман ("Фаворитка")
- Віола Девіс ("Дружина")
Імена переможців стануть відомі під час урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться 10 лютого в Лондоні.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.