"Британський "Оскар": оголошені номінанти на премію BAFTA

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Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів на щорічну премію BAFTA.

Цьогорічний лідер за кількістю номінацій - стрічка Йоргоса Лантімоса "Фаворитка". Вона претендує на перемогу одразу у 12 категоріях.

Слідом за "Фавориткою" йдуть фільми "Богемна рапсодія", "Зірка народилася", "Рома" (або "Рим") і "Перша людина". В усіх по 7 номінацій. На перемогу в шести номінаціях претендує стрічка "Влада", у п'ятьох - "Чорний куклукскланівець".

Повний список номінантів у категорії "Найкращий фільм" виглядає так:

"Чорний куклукскланівець"

"Фаворитка"

"Зелена книга"

"Рома"

"Народження зірки"

Премією BAFTA щороку також окремо відзначають найкращі британські фільми року. Цього разу за перемогу змагатимуться стрічки "Тебе ніколи тут не було", "Богемна рапсодія", "Макквін", "Стен і Оллі", "Фаворитка" і "Звір".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бредлі Купер цього року претендує на премію BAFTA одразу у двох номінаціях: як найкращий актор і як найкращий режисер

На звання "Найкращого режисера" цього року претендуватимуть Спайк Лі ("Чорний куклукскланівець"), Павел Павліковскі ("Холодна війна"), Йоргос Лантімос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома") і Бредлі Купер ("Народження зірки").

За перемогу в категорії "Найкращий актор" змагатимуться:

Бредлі Купер ("Народження зірки")

Крістіан Бейл ("Влада")

Рамі Малек ("Богемна рапсодія")

Стів Куган ("Стен і Оллі")

Вігго Мортенсен ("Зелена книга")

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фільм Йоргоса Лантімоса "Фаворитка" - цьогорічний лідер BAFTA за кількістю номінацій

Список номінантів в категорії "Найкраща акторка" виглядає так:

Гленн Клоуз ("Дружина")

Леді Гага ("Народження зірки")

Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?")

Олівія Колман ("Фаворитка")

Віола Девіс ("Дружина")

Імена переможців стануть відомі під час урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться 10 лютого в Лондоні.

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