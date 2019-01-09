Чи можуть здорові актори успішно грати людей з інвалідністю?

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Зірка серіалу "Пуститися берега" Браян Кренстон захистив своє право грати героїв з обмеженими можливостями. Критики вважають, що такі ролі мали б діставатися людям з інвалідністю.

Стрічка "The Upside" є американським римейком французького фільму "Недоторканні" і розповідає про дружбу паралізованого мільярдера, що пересувається за допомогою візка, і колишнього злочинця, якого він наймає на роботу.

Роль мільярдера у стрічці зіграв якраз Браян Кренстон.

Проте такий вибір виконувача головної ролі влаштував не всіх: останнім часом в Голлівуді все частіше виникають суперечки щодо того, чи можуть здорові актори грати людей з інвалідністю.

Раніше з тих же причин невдоволення в частини публіки викликали Джейк Джилленгол і Двейн Джонсон. Перший зіграв жертву терактів в Бостоні, що через вибух втратив обидві ноги, другий - колишнього агента ФБР, який втратив ногу під час спецоперації.

Їхні критики вважають, що такі ролі мали б діставатися саме людям з інвалідністю.

Схожі суперечки виникають щодо того, чи повинні гетеросексуальні актори грати трансгендерів і гомосексуалів, або чи нормальною є ситуація, коли білі актори грають героїв, які асоціюються з представниками інших рас.

Копирайт изображения VALERIE MACON Image caption Влітку Скарлетт Йоганссон довелося відмовитися від ролі через критику з боку ЛГБТ-спільноти

Скарлетт Йоганссон, Тільда Свінтон і Джек Вайтхолл - лише частина з тих, хто потрапив під шквал критики через подібні конфлікти.

У 2016 році Йоганссон розкритикували через роль у фільмі "Привид у броні": стрічка знята за мотивами однойменної японської манґи, і багатьох обурило, що головного персонажа гратиме біла акторка. Авторів фільму тоді звинуватили у "відбілюванні" героїв японських коміксів.

Влітку минулого року через невдоволення ЛГБТ-спільноти Йоганссон навіть довелося відмовитися від ролі у фільмі про кримінального авторитета Данте Джилла, який народився жінкою, але все життя одягався як чоловік і жив під чоловічим ім'ям.

"Я глибоко поважаю і люблю транс-спільноту, а також вдячна, що дискусія щодо інклюзивності в Голлівуді триває… Я розумію почуття тих, хто вважає, що цю роль повинен виконувати актор-трансгендер", - йшлося в заяві Скарлетт Йоганссон.

Брайян Кренстон, зірка культового серіалу "Пуститися берега", у цій дискусії зайняв іншу позицію.

Копирайт изображения STX Entertainment Image caption Разом з Кренстоном у фільмі "The Upside" знявся комік Кевін Гарт

"Нас, акторів, просять грати інших людей", - заявив Кренстон.

"Якщо я гетеросексуал, я старшого віку і я заможний - це що означає, що я не можу зіграти когось не такого заможного? Або не можу зіграти гомосексуала?", - дивується актор.

"Я не знаю, як тут провести розмежування. Не знаю, де проходить ця лінія", - каже Кренстон.

При цьому він додав, що ця тема все ж варта того, щоб її обговорювати і погодився з тим, що у людей з інвалідністю має бути більше можливостей, ніж є сьогодні.

Кренстона підтримав британський актор Бен Вішоу, який кілька днів тому виграв "Золотий глобус" за роль в серіалі "Дуже англійський скандал".

"Я дійсно вірю в те, що актори можуть перевтілюватися і грати кого завгодно, - каже Вішоу, який є відкритим геєм. - Ми не повинні визначатися лише тим, чим ми є".

"З іншого боку, думаю, все ж має бути більше рівності. Я хотів би бачити більше акторів-гомосексуалів, які грають гетеросексуальних героїв", - додав Вішоу.

Стрічка "The Upside", в якій окрім Кренстона зіграли Кевін Гарт і Ніколь Кідман, - це вже другий римейк французького фільму "Недоторканні" (ще один у 2016 році зняли в Аргентині). Прем'єра в США і Великій Британії запланована на 11 січня.

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