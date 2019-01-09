Навала дронів: українські військові знову знешкодили безпілотник

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Біля одного з арсеналів Збройних сил України знову виявили безпілотник, повідомляє Генеральний штаб.

Раніше військові неодноразово помічали дрони на території інших військових об'єктів.

Згідно з інформацією, цього разу апарат помітили вночі 8 січня чергові радіолокаційними засобами однієї з частин.

"Оператором комплексу радіоелектронної боротьби було негайно придушено радіоканали керування безпілотного літального апарату, що унеможливило його подальше використання", - заявили в Генштабі.

Військові вже посилили охорону арсеналу, а мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі території. Чи виявили того, хто керував дроном - не повідомляють.

Про знахідку невідкладно повідомили СБУ та Нацполіцію. Також військові закликають людей негайно повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб поблизу військових об'єктів.

Раніше Генштаб вже неодноразово повідомляв про виявлення безпілотників біля різних військових об'єктів. Зокрема, у листопаді 2018 року дрон помітили на технічній території військових складів в Ічні.

Тоді безпілотний літальний апарат перебував на землі поблизу одного зі сховищ.

Військові попередили, що будуть знешкоджувати будь-які дрони над військовими частинами, а причетних до таких інцидентів затримувати для притягнення до відповідальності.

Безпілотники в аеропортах

Копирайт изображения PA Image caption У вівторок лондонський аеропорт Хітроу на деякий час припиняв вильоти через дрон

8 січня через дрон лондонський аеропорт Хітроу на певний час припиняв вильоти. А в кінці грудня подібна ситуація сталася в аеропорту Гатвік, де тисячі пасажирів застрягли через безпілотники, які помітили поблизу злітної смуги.

Тоді місцева поліція заявила, що це не пов'язано з тероризмом, але є "навмисним актом" для порушення роботи.

Розслідування цих інцидентів триває.

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