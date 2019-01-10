Волохатий січень: чому жінки викладають в Instagram фото своїх пахв
У соціальних мережах розгорнули кампанію Januhairy - "Волохатий січень" - яка закликає жінок відрощувати волосся на тілі.
Учасники акції хочуть, аби жінки "любили та приймали" своє природне волосся на тілі, а заразом зібрали гроші на благодійність.
21-річна засновниця акції Лаура Джексон розповіла, що кампанія набула "великого розголосу", і в ній взяли участь жінки з усього світу.
Студентка Ексетерського університету заявила, що ідея флеш-мобу прийшла їй в голову, коли вона відрощувала волосся на власному тілі для перфомансу.
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"Хоча я почувалася вільною і більш впевненою в собі, деякі люди навколо мене не розуміли і не погоджувалися з тим, чому я не голилася", - розповіла студентка третього курсу.
"Я зрозуміла, що нам потрібно зробити ще багато для того, щоб ми могли приймати один одного повністю і по-справжньому", - заявила дівчина.
Пані Джексон сподівається зібрати тисячу фунтів для благодійної організації Body Gossip, яка навчає молодь правильно сприймати власне тіло.
Вона запустила флеш-моб минулого місяця, і за цей час у ньому взяли участь жінки з Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Росії та Іспанії. Всі вони виклали в Instagram фото волосся на власному тілі під хештегом Januhairy.
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Моду на видалення волосся вони називають нав'язаною та закликають боротися з нею.
Дівчата розповідають, що почали отримувати погрози після того, як наважилися відмовитися від епіляції.
Та загалом закликають позитивно ставитися до власного тіла.
А також відчувати себе красивими не залежно від наявності волосся.
До акції доєдналися і чоловіки. Одні пишуть, що таким чином вирішили підтримати жінок.
"Підтримую своїх сестер у кампанії Januhairy: ви можете бути сексуальними, навіть якщо у вас є волосся" - пише користувач Instagram Geocomedy.
Інші закликають жінок почуватися комфортно незалежно від кількості волосся на тілі.
"Я з вами. Я люблю волосся. Мені не важливо на якій частині тіла ви його маєте, допоки ви щасливі та почуваєтеся комфортно", - пише чоловік під ніком Franklinsamuel2.
Серед тих, хто взяв участь у кампанії Januhairy, - студентки Ексетерського університету Індія Хоуленд, Ліла Бошет і Ройсін Маккей-Хайн.
"Я гадаю, що волосся на тілі - це одна з тих речей, через яку жінки ніколи не повинні почуватися гірше", - каже 22-річна Індіан Хоуленд, з Лімінгтона, Хемпшир.
21-річна Ліла Боше з Лагуна Біч, штат Каліфорнія, розповіла, що з нетерпінням чекала на участь.
"Я очікую, що це буде нелегко, що будуть моменти, коли я буду почуватися незручно, але цікаво, куди мене приведе ця акція", - сказала студентка третього курсу.
21-річна Ройсін Маккей-Хайн з Фовея, Корнуолл, розповіла, що дуже нервувала через участь в кампанії.
"Я майже відмовилася від участі, бо дуже переживала через те, що приверну до себе багато негативної уваги", - розповіла студентка другого курсу англійської літератури та драми.
"Це не гнівна кампанія для людей, які не бачать, що волосся на тілі - це нормально", - пояснює засновниця акції Лаура Джексон.
"Це кампанія про розширення прав та можливостей, яка має на меті допомогти всім зрозуміти більше про себе та інших", - вважає пані Джексон.
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