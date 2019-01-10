Волохатий січень: чому жінки викладають в Instagram фото своїх пахв

Копирайт изображения LAURA JACKSON Image caption Студентка Ексетерського університету Лаура Джексон хоче, щоб жінки "любили та приймали" своє природне волосся на тілі

У соціальних мережах розгорнули кампанію Januhairy - "Волохатий січень" - яка закликає жінок відрощувати волосся на тілі.

Учасники акції хочуть, аби жінки "любили та приймали" своє природне волосся на тілі, а заразом зібрали гроші на благодійність.

21-річна засновниця акції Лаура Джексон розповіла, що кампанія набула "великого розголосу", і в ній взяли участь жінки з усього світу.

Студентка Ексетерського університету заявила, що ідея флеш-мобу прийшла їй в голову, коли вона відрощувала волосся на власному тілі для перфомансу.

"Хоча я почувалася вільною і більш впевненою в собі, деякі люди навколо мене не розуміли і не погоджувалися з тим, чому я не голилася", - розповіла студентка третього курсу.

"Я зрозуміла, що нам потрібно зробити ще багато для того, щоб ми могли приймати один одного повністю і по-справжньому", - заявила дівчина.

Копирайт изображения JANUHAIRY CAMPAIGN Image caption Учасники акції відрощують волосся, аби зібрати гроші для благодійної організації Body Gossip, яка навчає молодь правильно сприймати власне тіло

Пані Джексон сподівається зібрати тисячу фунтів для благодійної організації Body Gossip, яка навчає молодь правильно сприймати власне тіло.

Вона запустила флеш-моб минулого місяця, і за цей час у ньому взяли участь жінки з Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Росії та Іспанії. Всі вони виклали в Instagram фото волосся на власному тілі під хештегом Januhairy.

Моду на видалення волосся вони називають нав'язаною та закликають боротися з нею.

Дівчата розповідають, що почали отримувати погрози після того, як наважилися відмовитися від епіляції.

Та загалом закликають позитивно ставитися до власного тіла.

А також відчувати себе красивими не залежно від наявності волосся.

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До акції доєдналися і чоловіки. Одні пишуть, що таким чином вирішили підтримати жінок.

"Підтримую своїх сестер у кампанії Januhairy: ви можете бути сексуальними, навіть якщо у вас є волосся" - пише користувач Instagram Geocomedy.

Інші закликають жінок почуватися комфортно незалежно від кількості волосся на тілі.

"Я з вами. Я люблю волосся. Мені не важливо на якій частині тіла ви його маєте, допоки ви щасливі та почуваєтеся комфортно", - пише чоловік під ніком Franklinsamuel2.

Серед тих, хто взяв участь у кампанії Januhairy, - студентки Ексетерського університету Індія Хоуленд, Ліла Бошет і Ройсін Маккей-Хайн.

"Я гадаю, що волосся на тілі - це одна з тих речей, через яку жінки ніколи не повинні почуватися гірше", - каже 22-річна Індіан Хоуленд, з Лімінгтона, Хемпшир.

Image caption Серед тих, хто взяв участь у програмі Januhairy, - студентки Ексетерського університету Індія Хоуленд, Ліла Бошет і Ройсін Маккей-Хайн

21-річна Ліла Боше з Лагуна Біч, штат Каліфорнія, розповіла, що з нетерпінням чекала на участь.

"Я очікую, що це буде нелегко, що будуть моменти, коли я буду почуватися незручно, але цікаво, куди мене приведе ця акція", - сказала студентка третього курсу.

21-річна Ройсін Маккей-Хайн з Фовея, Корнуолл, розповіла, що дуже нервувала через участь в кампанії.

"Я майже відмовилася від участі, бо дуже переживала через те, що приверну до себе багато негативної уваги", - розповіла студентка другого курсу англійської літератури та драми.

"Це не гнівна кампанія для людей, які не бачать, що волосся на тілі - це нормально", - пояснює засновниця акції Лаура Джексон.

"Це кампанія про розширення прав та можливостей, яка має на меті допомогти всім зрозуміти більше про себе та інших", - вважає пані Джексон.

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