iPhone чи Android: що про вас говорить ваш смартфон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це перше дослідження, яке виявило зв'язок між типом смартфона й особливостями характеру його власника

Смартфони стали частиною нашого "я". Більшість з нас проводить в телефоні близько п'яти годин на день.

Але що смартфони можуть розповісти про нас і наші характери?

Група дослідників з Університету Лінкольна й Університету Ланкастера в Британії вивчили поведінку, звички та ставлення до своїх телефонів більше ніж 500 користувачів смартфонів, які працюють на базі операційних систем Android та iOS.

Вони дійшли висновку, що вибір смартфона дійсно відбиває деякі якості його власника.

Так, наприклад, ті, хто вважає за краще Android - більш щирі люди, ніж покупці iPhone, вважають вчені.

Але користувачі айфонів - молодші за віком і більш відкриті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки частіше надають перевагу iPhone, ніж чоловіки

Дослідження показало, що жінки з двічі більшою ймовірністю є власницями iPhone, ніж чоловіки, але чому це відбувається, вчені не знають.

Користувачами смартфонів на базі Android найчастіше є чоловіки, причому дещо старшого віку.

Смартфон як міні-версія свого власника

Дослідники вважають, що вибір - це те, що дозволяє людині проявити свої особисті якості.

Хізер Шоу, одна з авторів дослідження, говорить, що смартфони вже стали міні-цифровою версією свого господаря.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Користувачі Android - більш щирі люди, ніж покупці iPhone, вважають вчені

"Багатьом не подобається, коли їхні телефони беруть інші люди, тому що за телефонами можна сказати багато що про нас особисто", - пояснює вона.

Люди, прив'язані до своїх iPhone, не багатші за власників смартфонів з Android, але "яблукомани" більше непокояться тим, що їх телефон сприймається як показник якогось статусу.

Вони також більш емоційні, ніж ті, хто надає перевагу Android.

Автори дослідження розробили комп'ютерну програму, яка може вгадати, яким смартфоном володіє людина.

"Ми змогли створити статистичну модель, поставивши людям кілька запитань про них самих. Виходячи з цих даних, програма в 70% випадків вгадує, який телефон лежить у кишені тієї чи іншої людини", - говорить один з авторів Девід Елліс.

90% смартфонів, проданих у світі, працюють на операційній системі Android, чи на iOS

Операційна система Android - найпопулярніша у світі. На неї припадає 88% світового ринку

В iOS - 2 місце з великим відставанням, на неї припадає 12% ринку

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