Акрополь в снігу: Грецію накрив небачений снігопад
Акрополь у снігу, пальми та лимонні дерева в інеї - в такому незвичному вигляді постала грецька столиця.
Сніг в Афінах - рідкісне явище. Якщо він і випадає, то зазвичай одразу ж тане. Кілька днів тому Грецію охопили потужні снігопади з аномальними морозами.
Снігопади спричинив циклон. За одну ніч випало кілька сантиметрів снігу.
Через негоду не працює низка шкіл та магазинів, закрито багато автотрас та деякі ділянки залізниці.
Через проблеми з транспортом та затори чимало людей не змогли піти на роботу і були змушені лишитися вдома.
Кілька днів тому жертвами негоди стали троє людей.
На півночі країни температура опустилася на понад 20 градусів нижче нуля. Синоптики обіцяють нову хвилю похолодання.
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