Акрополь в снігу: Грецію накрив небачений снігопад

  • 9 січня 2019

Акрополь у снігу, пальми та лимонні дерева в інеї - в такому незвичному вигляді постала грецька столиця.

Сніг в Афінах - рідкісне явище. Якщо він і випадає, то зазвичай одразу ж тане. Кілька днів тому Грецію охопили потужні снігопади з аномальними морозами.

Снігопади спричинив циклон. За одну ніч випало кілька сантиметрів снігу.

Через негоду не працює низка шкіл та магазинів, закрито багато автотрас та деякі ділянки залізниці.

Через проблеми з транспортом та затори чимало людей не змогли піти на роботу і були змушені лишитися вдома.

Кілька днів тому жертвами негоди стали троє людей.

На півночі країни температура опустилася на понад 20 градусів нижче нуля. Синоптики обіцяють нову хвилю похолодання.

Акрополь Копирайт изображения Getty Images
Image caption Акрополь у снігу
Афіни Копирайт изображения Getty Images
Image caption Незвичний вид на Афіни під снігом
Пальма в снігу Копирайт изображения Getty Images
Image caption Під снігом опинилися пальми, апельсинові та лимонні дерева
Храм Зевса Копирайт изображения Getty Images
Image caption Храм Зевса Олімпійського в снігу
Сніг Копирайт изображения Empics
Image caption Фонтани в Афінах працюють навіть у зимну погоду
Телевежа на горі Копирайт изображения Reuters
Image caption Телевежа на горі Парніта поблизу Афін
Гори в снігу Копирайт изображения AFP
Image caption Озеро Стімфалія на гірському плато між горами Кіліні та Олігіртос у снігу
Пліж у снігу Копирайт изображения Reuters
Image caption Пляж в містечку Артеміда зараз не надто приваблює для сонячних ванн
пам'ятник Олександру Македонського Копирайт изображения Reuters
Image caption Сніг припорошив пам'ятник Олександру Македонському в Салоніках
Салоніки Копирайт изображения Getty Images
Image caption Площа Арістотеля в Салоніках
Біла вежа Копирайт изображения Getty Images
Image caption Біла вежа в Салоніках
Сніговик біля пам'ятника Копирайт изображения Getty Images
Image caption Пам'ятник Олександру Македонському отримав незвичного сусіда - сніговика

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