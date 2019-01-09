Акрополь в снігу: Грецію накрив небачений снігопад

Акрополь у снігу, пальми та лимонні дерева в інеї - в такому незвичному вигляді постала грецька столиця.

Сніг в Афінах - рідкісне явище. Якщо він і випадає, то зазвичай одразу ж тане. Кілька днів тому Грецію охопили потужні снігопади з аномальними морозами.

Снігопади спричинив циклон. За одну ніч випало кілька сантиметрів снігу.

Через негоду не працює низка шкіл та магазинів, закрито багато автотрас та деякі ділянки залізниці.

Через проблеми з транспортом та затори чимало людей не змогли піти на роботу і були змушені лишитися вдома.

Кілька днів тому жертвами негоди стали троє людей.

На півночі країни температура опустилася на понад 20 градусів нижче нуля. Синоптики обіцяють нову хвилю похолодання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акрополь у снігу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Незвичний вид на Афіни під снігом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під снігом опинилися пальми, апельсинові та лимонні дерева

Копирайт изображения Getty Images Image caption Храм Зевса Олімпійського в снігу

Копирайт изображения Empics Image caption Фонтани в Афінах працюють навіть у зимну погоду

Копирайт изображения Reuters Image caption Телевежа на горі Парніта поблизу Афін

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