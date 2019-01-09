Джефф Безос, найбагатший чоловік у світі, розлучається

Копирайт изображения Reuters Image caption Подружжя прожило разом 25 років

Голова компанії Amazon Джефф Безос і його дружина Маккензі розлучаються після 25 років подружнього життя.

Подружжя оголосило про це у спільній заяві, оприлюдненій у Twitter у середу, 9 січня.

Пара заявила, що після тривалого періоду вирішила розлучитися і жити далі як друзі.

Цього тижня Amazon стала найдорожчою компанією у світі, обійшовши Microsoft. Вартість компанії сягнула 797 млрд доларів.

54-річний Джефф Безос, який заснував Amazon 25 років тому, вважається найбагатшою людиною у світі, згідно з рейтингом мільярдерів Bloomberg. Його статки оцінюються у 137 млрд доларів, що на 45 млрд більше, ніж у Білла Гейтса.

48-річна Маккензі Безос - письменниця, авторка кількох романів.

"Ми дуже щасливі, що знайшли один одного і дуже вдячні за кожний рік нашого подружнього життя, - йдеться в заяві подружжя. - Якби ми знали, що через 25 років розлучимося, ми б все одно це зробили знову".

Чоловік і жінка заявили, що залишаться родиною і друзями.

Пара познайомилася в інвестиційній компанії в Нью-Йорку у 1992 році, де разом працювали. За рік вони одружилися.

Подружжя має чотирьох дітей: у них троє синів і одна названа дочка з Китаю.

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