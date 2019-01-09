Французький винищувач зник з радарів на сході країни

Копирайт изображения AFP Image caption Винищувач "Міраж 2000-Д" - основний бойовий літак французьких ВПС

Французький винищувач Mirage 2000-D зник з радарів у гірській місцевості на сході Франції. Існують побоювання, що літак впав.

Французька влада повідомила, що літак зник з радарів близько 11 години ранку в середу, 9 січня.

Незадовго до цього винищувач злетів з військової бази Нансі-Оше. На борту перебувало двоє людей.

Літак зник у горах біля кордону зі Швейцарією.

Французька газета L'est Republicain повідомила, що в горах знайшли уламки літака, а також парашут і карту.

Місцевий мешканець розповів виданню, що вранці чув звук, схожий на вибух, але гадав, що це пролітає надзвуковий літак.

За останні дні в цій місцевості спостерігали великі снігопади. Сніг та погана видимість можуть ускладнити пошукову операцію, повідомила місцева влада.

Найближчим часом в регіоні знову очікуються снігопади.

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