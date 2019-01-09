Французький винищувач зник з радарів на сході країни
Французький винищувач Mirage 2000-D зник з радарів у гірській місцевості на сході Франції. Існують побоювання, що літак впав.
Французька влада повідомила, що літак зник з радарів близько 11 години ранку в середу, 9 січня.
Незадовго до цього винищувач злетів з військової бази Нансі-Оше. На борту перебувало двоє людей.
Літак зник у горах біля кордону зі Швейцарією.
- Іспанський винищувач випадково випустив ракету над Естонією
- Два військові літаки США впали в океан під час дозаправлення в повітрі
- У 2018 році значно зросла кількість жертв авіакатастроф
Французька газета L'est Republicain повідомила, що в горах знайшли уламки літака, а також парашут і карту.
Місцевий мешканець розповів виданню, що вранці чув звук, схожий на вибух, але гадав, що це пролітає надзвуковий літак.
За останні дні в цій місцевості спостерігали великі снігопади. Сніг та погана видимість можуть ускладнити пошукову операцію, повідомила місцева влада.
Найближчим часом в регіоні знову очікуються снігопади.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.