Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Так художники зображують нейтронну зорю. Вона може бути однією з причин виникнення загадкових сигналів

Астрономи оприлюднили подробиці щодо загадкових сигналів з далекої галактики, які зафіксував телескоп у Канаді.

Точна природа та походження радіосигналів невідоме.

Серед тринадцяти так званих швидких радіоімпульсів був дуже незвичний сигнал, що повторювався, який походив з одного джерела на відстані близько 1,5 млрд світлових років.

Такий сигнал раніше спостерігали лише раз, коли його спіймав інший телескоп.

"Знаючи, що є ще один такий сигнал, ми розуміємо, що їх може бути більше", - розповіла астрофізик Інгрід Стейрс з університету Британської Колумбії.

"Якщо буде більше повторних сигналів та джерел для дослідження, ми зможемо зрозуміти ці космічні загадки - звідки вони походять і що їх спричиняє", - розповіла науковець.

Обсерваторія CHIME, розташована в Британській Колумбії, складається з чотирьох напівциліндричних антен завдовжки 100 метрів, які щодня сканують північне небо.

Телескоп почав працювати лише минулого року і майже одразу виявив 13 швидких радіоімпульсів, зокрема і сигнал, що повторювався.

Копирайт изображения CHIME EXPERIMENT Image caption Новий радіотелескоп CHIME у Канаді

Дослідження опублікували в журналі Nature.

Наразі науковці виявили близько 60 швидких радіоімпульсів і два таких, що повторюються.

Вони вважають, що щодня їх може бути близько тисячі.

Існує кілька теорій щодо того, що саме може їх спричиняти.

Наприклад, вважають, що їхнім джерелом може бути нейтронна зоря з дуже сильним магнітним полем, що дуже швидко обертається, або ж злиття двох нейтронних зірок.

Деякі дослідники також вважають, що сигнали можуть видавати інопланетні космічні кораблі.

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