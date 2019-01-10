Від холоду в Україні загинуло більше 60 людей. Як уникнути переохолодження?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найближчими днями в Україні очікують погіршення погодних умов

В Україні від переохолодження загинули 64 людини, ще понад тисяча постраждали від обморожень та переохолодження, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За період з 12 грудня 2018 року по 8 січня 2019 року за допомогою до лікарів звернулись 1037 людей, які постраждали від переохолодження та обморожень, з них 955 людей госпіталізували.

Найбільше постраждалих в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській (69) областях.

У цей період "внаслідок загального переохолодження (холодової травми)" померло 64 людини.

Державна служба з надзвичайних ситуацій, з посиланням на дані УкрГідрометцентру, попереджає про погіршення погоди найближчими днями.

10 січня у південних і східних областях України очікують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях - сніг з переходом в дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг.

11 січня в Україні, крім заходу і півночі, пориви вітру 15-20 м/с.

У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, у південних областях переважно дощ.

Як вберегтися від холоду

МОЗ також наводить рекомендації, як уникнути переохолодження та обмороження:

Носіть багатошаровий одяг, нетісне взуття, рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір. Так ви захистите відкриті ділянки шкіри від холоду.

Рухайте руками, пальцями ніг. Це посилить кровообіг. Водночас, варто уникати перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше

Кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення

Не торкайтесь металу незахищеними ділянками тіла

Копирайт изображения UNIAN Image caption МОЗ радить носити багатошаровий одяг, а відкриті ділянки шкіри захищати рукавичками, шарфом, шапкою та піднятим коміром

Не носіть важкі вантажі. Важка ноша може перетиснути судини, внаслідок чого може виникнути обмороження

Не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли - з'їжте щось і пийте достатньо рідини

Не куріть. Нікотин погано впливає на стінки судин, що збільшує ймовірність негативного впливу холоду

Не вживайте алкоголь - відчуття тепла від алкоголю оманливе. Тіло швидко втрачає тепло після вживання алкоголю

Стежте за прогнозом погоди

Уникайте подорожей на далекі відстані

Дбайте про те, аби ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.

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