Від холоду в Україні загинуло більше 60 людей. Як уникнути переохолодження?
В Україні від переохолодження загинули 64 людини, ще понад тисяча постраждали від обморожень та переохолодження, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За період з 12 грудня 2018 року по 8 січня 2019 року за допомогою до лікарів звернулись 1037 людей, які постраждали від переохолодження та обморожень, з них 955 людей госпіталізували.
Найбільше постраждалих в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській (69) областях.
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У цей період "внаслідок загального переохолодження (холодової травми)" померло 64 людини.
Державна служба з надзвичайних ситуацій, з посиланням на дані УкрГідрометцентру, попереджає про погіршення погоди найближчими днями.
10 січня у південних і східних областях України очікують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях - сніг з переходом в дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг.
11 січня в Україні, крім заходу і півночі, пориви вітру 15-20 м/с.
У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, у південних областях переважно дощ.
Як вберегтися від холоду
МОЗ також наводить рекомендації, як уникнути переохолодження та обмороження:
- Носіть багатошаровий одяг, нетісне взуття, рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір. Так ви захистите відкриті ділянки шкіри від холоду.
- Рухайте руками, пальцями ніг. Це посилить кровообіг. Водночас, варто уникати перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше
- Кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення
- Не торкайтесь металу незахищеними ділянками тіла
- Не носіть важкі вантажі. Важка ноша може перетиснути судини, внаслідок чого може виникнути обмороження
- Не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли - з'їжте щось і пийте достатньо рідини
- Не куріть. Нікотин погано впливає на стінки судин, що збільшує ймовірність негативного впливу холоду
- Не вживайте алкоголь - відчуття тепла від алкоголю оманливе. Тіло швидко втрачає тепло після вживання алкоголю
- Стежте за прогнозом погоди
- Уникайте подорожей на далекі відстані
- Дбайте про те, аби ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.
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