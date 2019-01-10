Від холоду в Україні загинуло більше 60 людей. Як уникнути переохолодження?

  • 10 січня 2019
Жінка в снігопад Копирайт изображения UNIAN
Image caption Найближчими днями в Україні очікують погіршення погодних умов

В Україні від переохолодження загинули 64 людини, ще понад тисяча постраждали від обморожень та переохолодження, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За період з 12 грудня 2018 року по 8 січня 2019 року за допомогою до лікарів звернулись 1037 людей, які постраждали від переохолодження та обморожень, з них 955 людей госпіталізували.

Найбільше постраждалих в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській (69) областях.

У цей період "внаслідок загального переохолодження (холодової травми)" померло 64 людини.

Державна служба з надзвичайних ситуацій, з посиланням на дані УкрГідрометцентру, попереджає про погіршення погоди найближчими днями.

10 січня у південних і східних областях України очікують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях - сніг з переходом в дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг.

11 січня в Україні, крім заходу і півночі, пориви вітру 15-20 м/с.

У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, у південних областях переважно дощ.

Як вберегтися від холоду

МОЗ також наводить рекомендації, як уникнути переохолодження та обмороження:

  • Носіть багатошаровий одяг, нетісне взуття, рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір. Так ви захистите відкриті ділянки шкіри від холоду.
  • Рухайте руками, пальцями ніг. Це посилить кровообіг. Водночас, варто уникати перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше
  • Кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення
  • Не торкайтесь металу незахищеними ділянками тіла
Копирайт изображения UNIAN
Image caption МОЗ радить носити багатошаровий одяг, а відкриті ділянки шкіри захищати рукавичками, шарфом, шапкою та піднятим коміром
  • Не носіть важкі вантажі. Важка ноша може перетиснути судини, внаслідок чого може виникнути обмороження
  • Не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли - з'їжте щось і пийте достатньо рідини
  • Не куріть. Нікотин погано впливає на стінки судин, що збільшує ймовірність негативного впливу холоду
  • Не вживайте алкоголь - відчуття тепла від алкоголю оманливе. Тіло швидко втрачає тепло після вживання алкоголю
  • Стежте за прогнозом погоди
  • Уникайте подорожей на далекі відстані
  • Дбайте про те, аби ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.

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