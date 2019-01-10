"Бай-бай": Трамп взяв і вийшов із переговорів з демократами про "шатдаун"
Президент США Дональд Трамп перервав зустріч із керівництвом Демократичної партії, після того, як ті знову відмовились підтримати проект будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Домовитися про припинення "шатдауну" сторонам не вдалося.
З 22 грудня в США триває так званий "шатдаун" - часткове припинення роботи урядових структур.
Причиною стала відмова демократів передбачити 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою у бюджеті.
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Нинішній "шатдаун" може стати найдовшим в історії США.
Уряд не має фінансування через те, що парламент відмовляється схвалити новий бюджет, який передбачає в тому числі виділення коштів на загороджувальний бар'єр вздовж кордону. Трамп же заявив, що не підпише варіант бюджету без цієї статті.
Президент запросив демократів до перемовин у своєму телезверненні напередодні.
Він закликав їх підтримати будівництво металевого бар'єра на кордоні, аби зупинити нелегальну міграцію, потік наркотиків і припинити гуманітарну кризу.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі й лідер демократів у сенаті Чак Шумер у відповідь закликали Трампа спочатку припинити "шатдаун", а потім починати дебати щодо будівництва стіни.
Перемовини в середу, як і попередні, закінчилися невдачею.
Трамп написав у Twitter, що пішов із зустрічі, оскільки це, на його думку, "марне витрачання часу".
"Я запитав, що станеться через 30 днів, якщо я швидко відкрию все (уряд), чи підтримаєте ви безпеку на кордоні, яка включає стіну або металеве загородження? Ненсі сказала "НІ", я відповів "бай-бай", більше ніщо не спрацює", - написав президент.
Лідер демократів у сенаті Чак Шумер на виході з Білого дому підтвердив журналістам, що Трамп покинув зустріч, дізнавшись, що фінансування стіни демократи не схвалять.
"Він просто встав і сказав: у такому випадку нам немає що обговорювати", - розповів сенатор.
"Ми знову побачили спалах гніву через те, що він не зміг домогтися свого".
Шумер додав, що йдучи з ситуаційної кімнати, де проходила нарада, Трамп нібито стукнув по столу, проте віце-президент Майк Пенс заперечив це.
"Президент зайшов до кімнати та дав цукерки присутнім. Не пам'ятаю, щоб він хоч раз підвищив голос або стукнув", - сказав Пенс.
Віце-президент додав, що його розчарувала неготовністю демократів вести переговори.
Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що поведінка демократів спантеличила його.
Згідно зі свіжим опитуванням громадської думки, трохи більше ніж половина (51%) американців покладають відповідальність за "шатдаун" на Трампа.
При цьому серед прихильників республіканців 77% підтримують вимогу президента виділити фінансування на будівництво стіни.
Найдовший "шатдаун" Трампа
Через "шатдаун" фінансування не мають 25% держорганів, зокрема, міністерство внутрішньої безпеки, міністерство торгівлі, МВС і Мінфін. Закрилися національні парки та музеї Смітсонівського інституту, а в неоплачувану відпустку пішли 800 тисяч держслужбовців.
Цей "шатдаун" - третій за час президентства Трампа і найдовший.
Він триває вже 19 днів і може стати найдовшим в історії країни, побивши рекорд "шатдауну" 1995-1996 років. Тоді часткове закриття уряду тривало 21 день.
У кінці минулого тижня після нерезультативних переговорів із високопоставленими представниками Демократичної партії Трамп заявив, що готовий до "шатдауну" на місяці та роки, поки конгрес не схвалить фінансування стіни. Демократи ж відповіли, що на стіну не виділять ні цента.
За підсумками проміжних виборів, що пройшли в листопаді, зараз у Палаті представників більшість у демократів. Сенат контролюють республіканці, але без демократів Трамп не зможе набрати 60 голосів з 100, необхідних для ухвалення бюджету.
Сенатори-демократи обіцяли блокувати розгляд будь-яких законодавчих ініціатив, що пов'язані з прийняттям бюджету і припиненням "шатдауну".
Раніше Трамп не виключав введення в країні надзвичайного стану з метою фінансування стіни. Це дозволило б йому побудувати загородження силами військових, не потребуючи схвалення конгресу.
Однак у цьому випадку будівництво стіни фінансувалося б із коштів Міноборони, а обсяг і розподіл коштів за різними статтями визначає конгрес.
Таким чином, сенатори та члени Палати представників, могли б вжити заходів у відповідь на дії президента.
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