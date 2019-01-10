"Бай-бай": Трамп взяв і вийшов із переговорів з демократами про "шатдаун"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Дональд Трамп сказав, що розмова з двома високопоставленими представниками Демократичної партії виявилася марним витрачанням часу

Президент США Дональд Трамп перервав зустріч із керівництвом Демократичної партії, після того, як ті знову відмовились підтримати проект будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Домовитися про припинення "шатдауну" сторонам не вдалося.

З 22 грудня в США триває так званий "шатдаун" - часткове припинення роботи урядових структур.

Причиною стала відмова демократів передбачити 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою у бюджеті.

Нинішній "шатдаун" може стати найдовшим в історії США.

Уряд не має фінансування через те, що парламент відмовляється схвалити новий бюджет, який передбачає в тому числі виділення коштів на загороджувальний бар'єр вздовж кордону. Трамп же заявив, що не підпише варіант бюджету без цієї статті.

Президент запросив демократів до перемовин у своєму телезверненні напередодні.

Він закликав їх підтримати будівництво металевого бар'єра на кордоні, аби зупинити нелегальну міграцію, потік наркотиків і припинити гуманітарну кризу.

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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі й лідер демократів у сенаті Чак Шумер у відповідь закликали Трампа спочатку припинити "шатдаун", а потім починати дебати щодо будівництва стіни.

Перемовини в середу, як і попередні, закінчилися невдачею.

Трамп написав у Twitter, що пішов із зустрічі, оскільки це, на його думку, "марне витрачання часу".

"Я запитав, що станеться через 30 днів, якщо я швидко відкрию все (уряд), чи підтримаєте ви безпеку на кордоні, яка включає стіну або металеве загородження? Ненсі сказала "НІ", я відповів "бай-бай", більше ніщо не спрацює", - написав президент.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 січня 2019 р.

Лідер демократів у сенаті Чак Шумер на виході з Білого дому підтвердив журналістам, що Трамп покинув зустріч, дізнавшись, що фінансування стіни демократи не схвалять.

"Він просто встав і сказав: у такому випадку нам немає що обговорювати", - розповів сенатор.

"Ми знову побачили спалах гніву через те, що він не зміг домогтися свого".

Шумер додав, що йдучи з ситуаційної кімнати, де проходила нарада, Трамп нібито стукнув по столу, проте віце-президент Майк Пенс заперечив це.

Копирайт изображения AFP Image caption У своєму телезверненні Трамп сказав, що на кордоні склалася кризова ситуація

"Президент зайшов до кімнати та дав цукерки присутнім. Не пам'ятаю, щоб він хоч раз підвищив голос або стукнув", - сказав Пенс.

Віце-президент додав, що його розчарувала неготовністю демократів вести переговори.

Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що поведінка демократів спантеличила його.

Згідно зі свіжим опитуванням громадської думки, трохи більше ніж половина (51%) американців покладають відповідальність за "шатдаун" на Трампа.

Копирайт изображения AFP Image caption Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократів у сенаті Чак Шумер назвали слова Трампа про загрозу з південного боку кордону фейком

При цьому серед прихильників республіканців 77% підтримують вимогу президента виділити фінансування на будівництво стіни.

Найдовший "шатдаун" Трампа

Через "шатдаун" фінансування не мають 25% держорганів, зокрема, міністерство внутрішньої безпеки, міністерство торгівлі, МВС і Мінфін. Закрилися національні парки та музеї Смітсонівського інституту, а в неоплачувану відпустку пішли 800 тисяч держслужбовців.

Цей "шатдаун" - третій за час президентства Трампа і найдовший.

Він триває вже 19 днів і може стати найдовшим в історії країни, побивши рекорд "шатдауну" 1995-1996 років. Тоді часткове закриття уряду тривало 21 день.

Копирайт изображения Mario Tama Image caption Трамп хоче, аби парламент виділив на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів

У кінці минулого тижня після нерезультативних переговорів із високопоставленими представниками Демократичної партії Трамп заявив, що готовий до "шатдауну" на місяці та роки, поки конгрес не схвалить фінансування стіни. Демократи ж відповіли, що на стіну не виділять ні цента.

За підсумками проміжних виборів, що пройшли в листопаді, зараз у Палаті представників більшість у демократів. Сенат контролюють республіканці, але без демократів Трамп не зможе набрати 60 голосів з 100, необхідних для ухвалення бюджету.

Сенатори-демократи обіцяли блокувати розгляд будь-яких законодавчих ініціатив, що пов'язані з прийняттям бюджету і припиненням "шатдауну".

Раніше Трамп не виключав введення в країні надзвичайного стану з метою фінансування стіни. Це дозволило б йому побудувати загородження силами військових, не потребуючи схвалення конгресу.

Однак у цьому випадку будівництво стіни фінансувалося б із коштів Міноборони, а обсяг і розподіл коштів за різними статтями визначає конгрес.

Таким чином, сенатори та члени Палати представників, могли б вжити заходів у відповідь на дії президента.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мігранти, які прийшли пішки з Гондурасу, намагаються подолати прикордонні загородження в районі Тіхуани, Мексика

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