Стало відомо, коли українці відпочиватимуть у 2019 році

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Кабінет міністрів України у четвер схвалив графік перенесення робочих днів у 2019 році.

Згідно з проектом рішення, яке є у розпорядженні BBC News Україна, уряд рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести деякі робочі дні цього року через свята.

У 2019 році уряд рекомендує перенести робочий день з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня.

Таким чином, українці матимуть п'ять вихідних днів підряд - 27-29 квітня з нагоди Великодня та 30 квітня - 1 травня - до Дня праці.

А з нагоди Нового року - чотири дні підряд.

Уряд рекомендує перенести робочі дня понеділка 30 грудня і вівторка 31 грудня - на суботи 21 і 28 грудня.

У пояснювальній записці до рішення йдеться, що робота "в суміжні зі святковими робочі дні, як правило, є малоефективною і не сприяє раціональному використанню робочого часу", а інколи може призвести й до травм.

Коли ж відпочиватимемо?

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Всього у 2019 році українці матимуть декілька періодів святкувань:

Три дні на Міжнародний жіночий день (8-10 березня)

П'ять днів на Великдень, який плавно перейде у травневі свята (27-29 квітня, 30 квітня - 1 травня)

Один день до Дня перемоги (9 травня)

Три дні на Трійцю (15-17 червня)

Три дні на День Конституції (28-30 червня)

Три дні на День незалежності (24-26 серпня)

Три дні на День захисника України (12-14 жовтня)

Один день на Різдво за західним календарем (25 грудня)

Чотири дні на Новий рік (29 грудня - 1 січня)

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