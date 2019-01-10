Копирайт изображения Lora DiCarlo Image caption Робот-масажер Ose заборонили демонструвати на CES

Секс-іграшку для жінок заборонили експонувати в рамках технологічної конференції CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі, США, після того як нагородили за інноваційність.

Компанія-виробник Lora DiCarlo заявила, що їх запросили на виставку CES аби представити там роботизований вібратор Ose, але заборонили брати участь, після того як пристрій виграв нагороду за інновації.

Організатор CES Асоціація споживчих технологій заявила, що помилково включила пристрій в перелік експозиції та має право відкликати будь-який аморальний або непристойний пристрій у будь-який час.

Виконавчий директор Lora DiCarlo Лора Хаддок сказала, що CES і Асоціація споживчих технологій мають історію гендерних упереджень.

У коментарі виданню The Next Web представник Асоціації сказав: "Продукт не вписується в жодну з наявних категорій товарів і не мав експонуватись від початку".

"Ми вибачилися перед компанією за нашу помилку".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Компанію запросили на виставку, але потім заборонили експонувати свій товар, назвавши запрошення помилкою

На сайті компанії-виробника, пані Хаддок наводить декілька прикладів інших продуктів, орієнтованих на жінок, що увійшли до категорії, в якій вібратор здобув перемогу.

"Два робота-пилососа, один робот-скейтборд, чотири дитячі іграшки, один робот-шопінг компаньйон - видається, що всі жіночі інтереси покриті, чи не так?".

"Ose, безумовно, підпадає під категорію робототехніки й дронів - судді-експерти Асоціації з цим погодилися".

Продукт розробили в партнерстві з лабораторією робототехніки в державному університеті штату Орегон. Він мав вісім патентів за "робототехніку, біомімікрію та інженерні рішення", сказала пані Хаддок.

"Ми твердо віримо, що жінки, гендерквіри, люди невизначеної статі, і люди ЛГБТІ повинні голосно претендувати на наш простір у сфері насолоди й технологій", - сказала вона.

Пані Хаддок сказала, що в CES існує подвійність стандартів, коли мова йде про продукти сексуального здоров'я для чоловіків та жінок.

"Чоловічій сексуальності дозволяється бути явною, коли справжнього секс-робота у формі жінки з нереалістичними пропорціями та VR-порно експонують на почесному місці вздовж проходу", - сказала вона.

Продукція, на яку вона посилається, - це секс-робот RealDoll Harmony, який дебютував на торішньому заході, і кімнату, що демонструє порно у віртуальній реальності (VR) не в рамках основної експозиції у 2017 році.

Повідомлялося, що кімнату з VR-порно відвідали понад 1000 разів у перший день відкриття.

Цього року неофіційний автобус доставляє людей від місця проведення конференції до легального публічного будинку для перегляду секс-відео, керованого динаміком Amazon Echo.

Користувачі Twitter відреагували на рішення, використовуючи хештег #CESGenderBias.

"Чому CES відчуває загрозу з боку впевнених у собі жінок та продуктів, які їх наділяють цією впевненістю?", - написала одна користувачка.

"CES - це буквально одна велика секс-іграшка для чоловіків, і це нормально сприймалось", - сказала інша.

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