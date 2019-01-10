В Україну повернувся моряк, якого хотіли повісити в Ірані

Копирайт изображения УНІАН

В Україну повернувся моряк Андрій Новічков, якого в Ірані звинуватили у вбивстві матроса.

За інформацією дипломатів, українець повернувся 10 січня завдяки тривалій та непростій роботі цілої команди.

Його обміняли на громадянина Ірану, якого в Україні звинуватили у шпигунстві.

"Унікальність випадку зі звільненням Андрія полягає в тому, що йшлося не про звільнення українського громадянина, який був визнаний винним, отримав термін ув'язнення... Ні! Фактично нам вдалося звільнити Андрія таким чином, що де-юре він визнаний невинуватим", - повідомляє посольство України в Ірані.

Сам звільнений моряк спростовує звинувачення іранської сторони на свою адресу.

Тепер Андрій їде в Одесу, де на нього чекає бабуся.

Копирайт изображения Посольство України в Ірані/Facebook Image caption Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк супроводив українського моряка до іранського аеропорту Імама Хомейні

Про звільнення Новічкова 8 січня повідомив президент України. Міністр закордонних справ Павло Клімкін додав, що переговори з іранською стороною з цього приводу тривали майже рік.

За даними ЗМІ, одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в листопаді 2016 року. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На судно Новічков сів неподалік Шанхаю.

На 18-й день плавання в Південно-Китайському морі у Новічкова стався конфлікт з одним з матросів. За словами українця, той йому грубив, намагався вдарити, а після - вистрибнув за борт. Тоді судно зупинили, почали пошуки, однак матроса так і не знайшли.

У лютому 2017 Новічкова силою вивели на берег в Ірані та доставили до поліції, де від нього вимагали зізнання про вбивство матроса. Відтоді Новічков перебував за ґратами.

Восени 2017-го моряк оголосив голодування, а на 11-й день його звільнили з-під варти під особисте зобов'язання консула, заборонивши залишати Іран до кінця розслідування.

За тривалий час слідства справу перекваліфікували із вбивства з необережності в навмисне вбивство. Українцю загрожувала страта через повішання.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.