На техновиставці CES-2019 представили світлові мечі
На технологічній виставці CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі представили світловий меч, який здатний витримати справжній бій, йдеться у сюжеті кореспондента BBC Кріса Фокса.
Французький стартап Solaari привіз на виставку іграшкові світлові мечі, натхнені відомою серією фільмів "Зоряні війни".
На відміну від багатьох моделей таких мечів на ринку, даний екземпляр не зламається під час бою, запевняють виробники.
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"Цей меч зробили так, аби він був дуже міцний", - заявив представник компанії-виробника.
Лезо виготовлено з полікарбонатного матеріалу і має підсвітку, яка живиться від вбудованої батареї.
Одного заряду має вистачити на шість годин бою. Руків'я меча виготовлене з алюмінію.
При цьому меч під'єднується до телефона користувача за допомогою енергоефективного Bluetooth 4.2 і контролюється через спеціальну програму.
Також за допомогою Bluetooth і спеціального алгоритму меч транслює "звук бою" на телефон або колонку, в залежності від вашої взаємодії з ним.
Представник компанії на виставці заявив, що вартість меча складе 250 доларів.
Зараз Solaari проводять кампанію на краудфандинговій платформі Kickstarter, де з 3 січня змогли зібрати уже більше ніж 61 тисячу євро.
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