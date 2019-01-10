Зниклий турист у Карпатах: шанси врятувати лишаються

Копирайт изображения ДСНС на Закарпатті Image caption Лижник з Києва зник у горах ще 6 січня

Лижник, який зник у Карпатах, має навички виживання в екстремальних умовах, тож навіть на п'яту добу після зникнення шанси знайти його живим залишаються. Про це розповіли BBC News Україна у Закарпатському управлінні ДСНС.

Наразі чоловіка шукають із залученням вертольота.

"Лижники мають яскраві костюми, тож помітити його з повітря цілком можливо", - розповіла речниця управління ДСНС у Закарпатті Наталія Батир.

Копирайт изображения ДСНС на Закарпатті

За її словами, в четвер, 10 січня, погода в Карпатах покращилася, що дозволило рятувальникам використовувати вертоліт Мі-8. До цього кілька днів у горах були сильні хуртовини і туман.

А на землі шукати зниклого допомагають волонтери.

Копирайт изображения ДСНС на Закарпатті Image caption Після того, як стало відомо, що зниклий все ще живий, 9 січня до пошуків приєдналися волонтери

Крім того, до пошуків планують залучити і собак.

"Хоча їм важко шукати взимку, але ДСНС використовує всі можливості для того, щоб знайти чоловіка", - відзначила Наталія Батир.

Також у районі пошуків присутні його рідні, які розповіли, що він з дитинства вивчав способи виживання в екстремальних умовах і має гарну фізичну форму.

Зникнення і дзвінок

Копирайт изображения ДСНС на Закарпатті Image caption Кілька днів у Карпатах був сильний мороз, хуртовини та туман

Зниклого звати Ігор, він 1984-го року народження та приїхав з Києва.

За даними медіа, він тренер з лижного спорту і президент асоціації екстремальних видів спорту.

6 січня він катався на лижах біля гори Гимба, заблукав та розділився з товаришем.

Товариша рятувальники знайшли живим наступного дня.

Копирайт изображения ДСНС на Закарпатті Image caption Пошукова операція не припиняється вже п'яту добу. Рідні вірять, що Ігоря знайдуть живим

9 січня Ігор зміг подзвонити товаришу і повідомив, що перебуває біля невідомої йому гірської річки. Після чого дзвінок перервався.

Рятувальники змогли запеленгувати дзвінок та обшукали район, з якого він був зроблений.

"Були великі сподівання на те, що чоловіка знайдуть біля річки Оса, однак вони не справдилися", - розповіла Наталія Батир.

Ніч пошуків не дала результатів.

Наразі пошуки тривають вже п'яту добу.

"Пошуки не припиняться, поки ми не знайдемо його або, в найгіршому випадку, тіло", - запевнили у ДСНС.

Водночас там відзначають, що шанси знайти чоловіка живим все ще залишаються досить високими.

Копирайт изображения ДСНС на Закарпатті

"Якщо він зміг чотири доби протриматися в горах, то це значить, що він вміє виживати. Будемо сподіватися, що чоловік знайшов якийсь прихисток, розвів багаття і збирається з силами", - підсумувала Наталія Батир.

6 січня у Карпатах заблукало одразу п'ятеро туристів.

Трьох з них у підсумку знайшли живими рятувальники, ще один зниклий загинув.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.