Що буде з кінотеатром "Київ"?

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Майбутнє кінотеатру під питанням: заступник голови КМДА Володимир Слончак повідомив, що столична влада найближчим часом проведе конкурс із визначення нового орендаря приміщення, в якому розташований "Київ".

Ще за кілька тижнів до конкурсу, коли нинішні орендатори заявили, що їм поки не продовжили оренду, інтернетом почали гуляти різні версії того, що може статися з "Києвом". Прихильники культового столичного кінотеатру бояться, що з можливою зміною орендаря, зникне і його артхаусний дух.

14 січня київська влада нарешті розповіла, що планують робити з кінотеатром далі.

Конкурс для визначення орендаря планують провести вже протягом одного-двох місяців. Новим орендарем приміщення стане той учасник, який запропонує найбільшу орендну плату.

Слончак з КМДА повністю виключив варіант, за якого цільове призначення приміщення "Києва" змінять. За його словами, кінотеатр продовжуватиме свою роботу незалежно від того, хто стане новим орендарем будівлі.

У КМДА очікують, що плата за приміщення площею понад сім тисяч квадратних метрів має становити принаймні 700 тисяч гривень на місяць. До цього, каже він, міський бюджет отримував за оренду "Києва" лише 47 тисяч гривень.

Заступник голови КМДА запевнив, що участь в майбутньому конкурсі зможе брати будь-хто: включно з попередніми орендарями.

Що відбувається?

Ще з кінця 1990-х будівлю за адресою вулиця Велика Васильківська, 19, що перебуває в комунальній власності міста, орендувало товариство з обмеженою відповідальністю "Культурний центр "Кінотеатр "Київ".

Відтоді орендарі встигли за приватний кошт провести у приміщенні капітальний ремонт і перетворити його на один з найзнаковіших кінотеатрів столиці, що став майданчиком для проведення низки кінофестивалів, зокрема міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Проте наприкінці минулого місяця стало відомо, що перспективи "Києва" виглядають туманними. Першим про це розповів голова Держкіно Пилип Іллєнко, який заявив, що 4 січня 2019 року термін дії оренди приміщення кінотеатру добігає кінця.

За його словами, Департамент комунальної власності Києва не лише проігнорував звернення орендаря кінотеатру щодо продовження оренди, а й не повідомив про жодні можливі плани щодо подальшого використання будівлі.

Копирайт изображения Уніан Image caption Восени роботу припинили столичні кінотеатри "Україна" і "Кінопанорама"

Звістка про непевність ситуації навколо майбутнього "Києва" збурила соцмережі: обурювалися як представники кіноспільноти, так і просто інтернет-користувачі.

Гостроти додавав і той факт, що восени стало відомо про закриття ще двох знакових для столиці кінотеатрів - "Україна" і "Кінопанорама". Обидва припинили роботу 1 жовтня. Вже відомо, що на місці одного з них планують звести дев'ятиповерховий готель.

Згодом у Департаменті комунальної власності Києва підтвердили: договір про оренду приміщення кінотеатру "Київ" сплив 4 січня і продовжувати його не будуть.

У відомстві зазначили, що повідомляли про це орендарям будівлі ще в жовтні та грудні минулого року, а під час схвалення рішення брали до уваги пропозиції столичного Департаменту культури.

Копирайт изображения Уніан Image caption Поки що "Київ" працює як раніше, кажуть в кінотеатрі

У розмові з BBC News Україна представники кінотеатру "Київ" наголосили: жодної офіційної відповіді щодо непродовження договору оренди не отримували - попри те, що самі зверталися до КМДА з проханням продовжити термін дії угоди на 10 років.

Наразі, кажуть вони, кінотеатр продовжує працювати в тому ж режимі, що й раніше: "Що буде далі, ми не знаємо".

Перспективи "Києва" і чому вони непокоять

Ще наприкінці грудня очільниця київського Департаменту культури Діана Попова запевнила, що закриття "Києву" не загрожує.

"Кінотеатр продовжить свою роботу у тому ж форматі, що й нині, - наголосила Попова. - Будь-які інші заяви - домисли, не більше. Місто просто не може ставити під загрозу подальшу роботу цього легендарного кінотеатру".

При цьому вона заявила, що у міста є побоювання щодо платоспроможності орендаря будівлі, тому не виключений варіант передачі кінотеатру у власність комунальної мережі "Київкінофільм".

Копирайт изображения Уніан Image caption Директорка столичного Департаменту культури Діана Попова запевняла, що "Київ" не закриють і не виключала його передачу у власність комунальної мережі кінотеатрів

"Київкінофільм" - це створене у 2007 році об'єднання кінотеатрів, що належать місту. До мережі наразі входять кінотеатри "Флоренція", "Лейпциг", "Краків", "Загреб", "Братислава", "Київська Русь", "Ліра", "Салют" та низка інших.

Попри звістку про те, що закриття на "Київ" не чекає, перспективи відлучення чинного керівництва від роботи кінотеатру сприйняли не надто позитивно.

У січні на сайті КМДА з'явилася петиція із закликом до влади продовжити оренду приміщення кінотеатру і дати змогу орендарям працювати далі.

"Немає жодних сумнівів у тому, що саме ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр Київ" є творцями унікального культурного простору, яким став зараз кінотеатр. Саме завдяки зусиллям цієї команди і її щоденної кропіткої роботи, столиця має культурну інституцію європейського рівня", - кажуть автори петиції. За кілька днів під зверненням підписалися понад дві тисячі людей.

Image caption "Київ" може стати частиною комунальної мережі "Київкінофільм", до якої наразі входять кінотеатри "Флоренція", "Загреб" і "Братислава"

На бік чинного керівництва "Києва" став і голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко. Він зазначив, що не сумнівається в професійності керівників мережі "Київкінофільм", якій можуть передати "Київ": вони, за його словами, зробили чимало для того, аби відродити комунальні кінотеатри.

"Проте це все зовсім не означає, що керівник кінотеатру "Київ" Вілія Іванівна Бондаренко та її команда є менш ефективними менеджерами в галузі кінопрокату. Адже це саме вони зберегли, відродили та розвивають кінотеатр "Київ" за приватні кошти протягом ось уже 20 років і перетворили його на один з основних кіномайданчиків та фестивальних центрів не тільки Києва, а й всієї країни", - додав Іллєнко.

Проти передачі кінотеатру в комунальну власність виступили й представники кіноіндустрії - зокрема директор фестивалю KyivMusicFilm Кирило Марікуца, організатори фестивалю документального кіно Docudays UА і директор кінодистриб'юторської компанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов.

Копирайт изображения Уніан Image caption За чинне керівництво кінотеатру "Київ" вступився голова Держкіно Пилип Іллєнко

Аби привернути увагу до ситуації, що склалася навколо "Києва", 29 січня в кінотеатрі вирішили провести прем'єру історичного фільму "Крути 1918". Рішення схвалили під час зустрічі Пилипа Іллєнка, міністра культури Євгена Нищука і продюсерів стрічки Артема Колюбаєва та Андрія Корнієнка, які заявили, що це хороший спосіб підтримати кінотеатр у складні часи.

"Прем'єра, на яку будуть запрошенні почесні гості, в тому числі очільники держави та уряду, відбудеться у культурному центрі "Кінотеатр "Київ". Сподіваюся, до того часу всі проблемні питання щодо подальшої роботи кінотеатру будуть вирішені", - додав Пилип Іллєнко.

"Віджати "Київ"?

У керівництві "Києва" розповіли BBC News Україна, що до рішення про проведення конкурсу на визначення нового орендаря приміщення кінотеатру міська влада в розмовах з ними наполягала на тому, аби "Київ" приєднався до комунального підприємства "Київкінофільм".

При цьому там не виключали варіант, що вдасться обійтися без звільнень і зберегти весь персонал кінотеатру (включно з керівництвом) на місцях, але вже в рамках не приватної структури, а муніципальної мережі.

"Від Департаменту комунальної власності така пропозиція була, щоб просто готовим закладом перейти до "Київкінофільму". Але ми цей варіант поки не розглядаємо", - заявила у коментарі Ірина Шинкаренко, заступниця директора кінотеатру, і додала, що непродовження оренди під приводом нібито їхньої неплатоспроможності у кінотеатрі розцінюють не інакше як спосіб "віджати" "Київ".

Копирайт изображения UNIAN Image caption У разі передачі "Києва" новому орендарю репертуар кінотеатру може сильно змінитися, кажуть у його керівництві

"У Департаменті культури, коли говорили про нашу неплатоспроможність, дещо перекрутили факти: оренда може нараховуватися різними ставками і ми дійсно зверталися до Департаменту комунальної власності, що ми заклад культури і просили врахувати це. Щоб, якщо це можливо за чинним законодавством, щоб нам нарахували не найвищу ставку з можливих. Ось і все. А перекрутили це прохання так, що ми нібито неплатоспроможні", - каже Ірина Шинкаренко.

Перспективи "Києва" у разі переходу до комунальної мережі в чинному керівництві кінотеатру розцінюють не надто позитивно: "Що стосується нас, то ми завжди виходили з того, що було цікаво, як нам здавалося, нашому глядачу. Якщо подивитися на репертуар закладів "Київкінофільму", там немає великої кількості авторського кіно, а тим більше, щоб такі фільми показували у гарний час - не об 11 вечора, а щоб вони дійсно були в пріоритеті".

"Звісно, ми не можемо знати напевне, але можна припустити, що в разі передачі "Києва" новому орендарю політика кінотеатру може сильно змінитися", - каже пані Шинкаренко.

Оперативного коментаря щодо того, чи планує чинне керівництво "Києва" брати участь в новому конкурсі, BBC News Україна отримати не вдалося.

Якими будуть умови конкурсу?

У КМДА зазначили, що конкурс необхідно провести згідно з новими нормами, які набрали чинності з 1 січня 2019 року.

За словами Володимира Слончака, переможцем конкурсу буде визначений той суб'єкт, який запропонує найбільший розмір орендної плати.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Заступник голови КМДА Володимир Слончак каже, що нового орендаря "Києва" обиратимуть за кількома критеріями

Проте гроші не будуть єдиним критерієм, запевнив Слончак. За його словами, в умовах конкурсу буде прописано, що новий орендар має провести капітальний ремонт приміщення, а також забезпечити проведення в кінотеатрі "мистецькі заходи, необхідні місту Києву".

На питання про те, чи все ще розглядається можливість передачі "Києва" комунальному підприємству "Київкінофільм", в КМДА відповіли: "Київкінофільм" є суб'єктом господарювання і тому так само, як і будь-хто інший, може брати участь в конкурсі і пропонувати свою ціну оренди".

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