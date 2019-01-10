Копирайт изображения ДЕРЖКІНО УКРАЇНИ Image caption Кадр з фільму "Гарет Джонс" (2019)

Фільм "Гарет Джонс" про Голодомор увійшов до конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю, зазначено на сайті Берлінале.

Фільм "Гарет Джонс" змагатиметься за "Золотого ведмедя" на фестивалі, що пройде в німецькій столиці з 7 по 17 лютого.

Там відбудеться світова прем'єра цього фільму, повідомляє Державне агентство України з питань кіно, що частково надало фінансування для фільму.

"Прем'єра в основному конкурсі фестивалю допоможе донести світові правду про Голод 1932-1933 років як геноцид української нації", - вважає голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Наразі оголошено вже вісімнадцять фільмів-учасників конкурсної програми Берлінале з різних країн. Решту організатори фестивалю обіцяють оголосити найближчим часом.

Історичний трилер "Гарет Джонс" режисерки Аґнєшки Голланд є спільним виробництвом України, Польщі та Великої Британії.

Стрічка розповідає про валлійського журналіста, який приїхав до Радянського Союзу в 1930-ті роки і розслідував події Голодомору в Україні.

Гарет Джонс став першим, хто розповів у західній пресі про голод в Україні.

Головну роль у фільмі виконує британський актор Джеймс Нортон.

У березні 2018 року зйомки фільму відбулися в Україні, далі міжнародна команда працювала в Польщі та Шотландії.

Загальний бюджет стрічки складає понад 262 млн грн, з них майже 26 мільйонів гривень надало Державне агентство України з питань кіно.

Очікується, що в Україні фільм "Гарет Джонс" вийде на екрани восени цього року.

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