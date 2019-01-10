США: створення української автокефальної церкви - це історичне досягнення
Створення української автокефальної православної церкви є історичним досягненням. Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.
"Оголошення 6 січня про автокефалію незалежної Православної Церкви України є історичним досягненням у той час, як Україна прагне визначити своє майбутнє", - наголошується у заяві.
Майк Помпео відзначає, що США підтверджуюють підтримку незалежності України та релігійної свободи для представників всіх конфесій у країні.
"Ми вітаємо зауваження митрополита Епіфанія про те, що Православна Церква в Україні є відкритою для всіх православних вірян і закликаємо посадовців та цекрвоних ієрархів сприяти толерантності та повазі до свободи членів усіх релігійних приналежностей", - наголошується у заяві держсекретаря США.
6 січня у церкві святого Георгія у резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили томос про автокефалію української церкви. 7 січня отримання томоса відзначили під час різдвяної літургії, яку проводив митрополит Епіфаній в Софіївському соборі у Києві.
9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали всі члени священного синоду Вселенського патріархату у Стамбулі, після чого він повернеться до Києва.
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З врученням томосу про автокефалію створення помісної православної церкви в Україні можна вважати завершеним й після цього має початись процес визнання її іншими помісними церквами світу.
Томос є патріаршою та синодальною грамотою про надання автокефалії (незалежності) православній церкві та визнання її рівною серед інших 14-ти помісних православних церков.
Надання томосу викликало жорстку критику з боку російських чиновників та церковних ієрархів.
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Російська православна церква натомість визнала дії Константинополя антиканонічними. У грудні предстоятель Російської православної церкви Кирило відправив листа Вселенському патріарху Варфоломію, в якому засудив його дії щодо підтримки автокефальної церкви в Україні та пригрозив йому Страшним судом.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає Православну церкву України "розкольницькою церквою Стамбульського приходу".
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