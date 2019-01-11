У Німеччині розпочався суд у справі про крадіжку гігантської золотої монети

Копирайт изображения Reuters Image caption Подібна монета зберігається у Відні

У Берліні почався судовий процес над чотирма чоловіками, яких звинувачують у крадіжці у 2017 році величезної золотої монети з берлінського музею Боде.

Монета вагою в 100 кг під назвою "Великий канадське кленове листя" була виготовлена ​​з 24-каратного (чистого) золота. Номінал монети - 1 млн канадських доларів, однак її реальна вартість значно вище - приблизно 3,75 млн євро.

Підозрюваними у справі проходять два брата та їхній кузен, які походять з родини ліванських іммігрантів, вони звинувачуються в зв'язках з організованою злочинністю.

Під час крадіжки монети з музею були використані складні сходи, тачка та автомобіль. Викрадену монету, ймовірно, розділили на частини, переплавили та продали.

Копирайт изображения AFP Image caption Звинувачені у суді закривали обличчя журналами

Це одна з п'яти таких монет, викарбуваних у Канаді, вона була подарована музею анонімним колекціонером.

Прокурори стверджують, що троє підозрюваних піднялися на естакаду залізниці, що проходить поруч і за допомогою складних сходів проникли в будівлю музею через вікно третього поверху, де не було сигналізації.

Потім вони розбили скляну вітрину, в якій розміщувалася золота монета. Вважають, що вони везли монету на тачці і скейтборді до місця, де їх чекав автомобіль. Музей Боде розташований на Музейному острові на річці Шпрее.

Оголошені прізвища трьох підозрюваних. Це рідні брати 20-літній Ахмед та 24-літній Вайчі Реммо, та їх двоюрідний брат Віссам Реммо, якому 21 рік.

Четвертий підозрюваний працював охоронцем в музеї і звинувачується в співучасті в крадіжці.

Обвинувачених відпустили під заставу. У разі визнання їх провини, їм загрожує ув'язнення на термін до 10 років. Вирок очікується 28 березня.

Монета "Велике кленове листя"

Викарбована королівським монетним двором в Канаді в 2007 році; була визнана в той час найбільшою золотою монетою у світі

Всього було виготовлено п'ять таких монет

Має товщину в 3 см, діаметр 53 см, на одній зі сторін - портрет королеви Єлизавети II

На зворотному боці - зображення кленового листя, символу Канади

Адвокат звинувачених заявив в суді, що поліція не надала жодних доказів того, що саме брати Реммо скоїли крадіжку.

У ніч, коли викрали монету, камери системи безпеки зафіксували трьох осіб в масках, які наблизилися до музейної будівлі.

У липні минулого року поліція провела обшуки і конфіскації в 77 будинках, квартирах і садових будиночках, які належать родині Реммо. Поліція підозрює, що цю нерухомість придбали на злочинні доходи.

В ході розслідування цієї справи невідомі відкрили автомобіль, імовірно використаний при пограбуванні, і облили його всередині з вогнегасника. Ця спроба приховати сліди злочину виявилася невдалою.

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