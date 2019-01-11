Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Трамп погрожує побудувати стіну з Мексикою без дозволу Конгресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього є повне право оголосити в країні надзвичайний стан, і він "майже точно" це зробить, якщо йому не вдасться домовитися з Демократичною партією про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Через ці розбіжності в США з 22 грудня розпочався "шатдаун" - частково припинив роботу федеральний уряд.

Трамп також повідомив, що скасовує свою поїздку на економічний форум в Давосі через бюджетну кризу.

"Через непоступливість демократів щодо безпеки кордонів і величезного значення безпеки для нашої країни я при всій повазі скасовую мою дуже важливу поїздку в Давос, Швейцарія, на Всесвітній економічний форум", - написав президент у Twitter.

Трамп стверджує, що Мексиці доведеться заплатити за будівництво стіни на кордоні, але не напряму.

"Цілком очевидно, що я ніколи не мав на увазі, що Мексика випише нам чек", - заявив Трамп, вирушаючи в поїздку до Техасу.

За його словами, Мексика заплатить у результаті перегляду торговельних угод з нею. У своїх передвиборних виступах Трамп планував "змусити Мексику заплатити за стіну".

Раніше в четвер Трамп, вирушаючи в Техас на кордон з Мексикою, оголосив, що може ввести в країні надзвичайний стан, аби домогтися спорудження стіни на південному кордоні США.

"У мене є повне право оголосити надзвичайний стан. Юристи дали мені такі рекомендації. Я поки не готовий це зробити, але якщо доведеться, зроблю", - пообіцяв Трамп.

"Я ще не зробив цього, але можу це зробити. Якщо не вийде (домовитися з демократами), я, ймовірно, так і зроблю. я б навіть сказав, що безсумнівно зроблю це", - зазначив він водночас.

Аналітики стверджують, що такий крок забезпечить політичне прикриття для припинення "шатдауну", водночас дозволивши Трампу стверджувати, що він зробив усе можливе, аби виконати одну зі своїх основних передвиборчих обіцянок.

Трамп додав, що або він здобуде перемогу і досягне компромісу з демократами, або оголосить надзвичайний стан. Яким може бути такий компроміс, не ясно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп уже назвав розмову з високопоставленими представниками Демпартії марним витрачанням часу

Демократи відмовилися передбачити у бюджеті 5,7 мільярда доларів на стіну з Мексикою, яку хоче звести Трамп.

Уряд не має фінансування через те, що парламент відмовляється схвалити новий бюджет, який передбачає в тому числі виділення коштів на загороджувальний бар'єр вздовж кордону. Трамп же заявив, що не підпише варіант бюджету без цієї статті.

Майже найдовший "шатдаун" у США

Нинішній "шатдаун" вже в суботу може стати найдовшим в історії США, побивши рекорд 1995-1996 років. Тоді часткове закриття уряду тривало 21 день.

Цей "шатдаун" - третій за час президентства Трампа.

Копирайт изображения Mario Tama Image caption Трамп хоче, аби парламент виділив на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів

Через "шатдаун" фінансування не мають 25% держорганів, зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки, Міністерство торгівлі, МВС і Мінфін. Закрилися національні парки та музеї Смітсонівського інституту.

У неоплачувану відпустку пішли 350 тисяч держслужбовців, ще 450 тисяч - працюють без платні.

У кінці минулого тижня після нерезультативних переговорів із високопоставленими представниками Демократичної партії Трамп заявив, що готовий до "шатдауну" на місяці та роки, поки конгрес не схвалить фінансування стіни. Демократи ж відповіли, що на стіну не виділять ні цента.

За підсумками проміжних виборів, що пройшли в листопаді, зараз у Палаті представників більшість у демократів.

Сенат контролюють республіканці, але без демократів Трамп не зможе набрати 60 голосів з 100, необхідних для ухвалення бюджету. У республіканців там тільки 51 крісло.

Цього тижня Трамп виступив з телезверненням з Овального кабінету Білого дому - вперше за два роки свого президентства.

Копирайт изображения AFP Image caption У телезверненні Дональд Трамп говорив про кризову ситуацію на кордоні з Мексикою

Він закликав демократів підтримати будівництво стіни на кордоні, аби зупинити нелегальну міграцію, потік наркотиків і припинити гуманітарну кризу.

Вчорашні перемовини президента з лідерами демократів тривали 14 хвилин.

Він написав у Twitter, що пішов із зустрічі, оскільки це, на його думку, "марне витрачання часу".

"Я запитав, що станеться через 30 днів, якщо я швидко відкрию все (уряд), чи підтримаєте ви безпеку на кордоні, яка включає стіну або металеве загородження? Ненсі сказала "НІ", я відповів "бай-бай", більше ніщо не спрацює", - написав президент.

Сенатори-демократи заявили, що блокуватимуть розгляд будь-яких законодавчих ініціатив, які не пов'язані з прийняттям бюджету і припиненням "шатдауну".

Згідно з опитуванням громадської думки, трохи більше ніж половина (51%) американців покладають відповідальність за "шатдаун" на Трампа.

При цьому серед прихильників республіканців 77% підтримують вимогу президента виділити фінансування на будівництво стіни.

Чи допоможе надзвичайний стан

Президент стверджує, що оголошення надзвичайного стану дозволить йому направити військових на будівництво стіни. Дозвіл конгресу йому в такому випадку не потрібен.

Копирайт изображения AFP Image caption Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократів у сенаті Чак Шумер назвали слова Трампа про загрозу з південного боку кордону фейком

Однак навіть деякі республіканці не підтримують ідею надзвичайного стану.

У випадку надзвичайного стану будівництво стіни можна було б профінансувати із коштів Міноборони, проте обсяг і розподіл коштів за різними статтями визначає конгрес.

Таким чином, сенатори та члени Палати представників, могли б вжити заходів у відповідь на подібні дії президента.

Керівник республіканців у Сенаті Джон Тьюн раніше в четвер висловив стурбованість з приводу можливості такого кроку.

"Чесно кажучи, я не в захваті від того, аби йти цим шляхом. Я підозрюю, що його неминуче оскаржать у суді", - сказав Тьюн в інтерв'ю CNN.

З іншого боку, сенатор-демократ Джо Менчін що, хоча проголосити надзвичайний стан буде "неправильно", однак це може бути "єдиний вихід" президента з цього глухого кута.

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